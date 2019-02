Kā ziņots, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir pieprasījusi Ušakovam kā RS kapitāldaļu turētājam paskaidrojumus par tās pārvaldību, informēja ministrijā.

Pūce šorīt skaidroja, ka saskaņā ar likumu Ušakovam, izvēloties neveidot RS padomi, tās statūtos bija jāparedz noteikti uzraugoši pienākumi, kas viņam kā dalībniekam pašam būtu jāveic, taču viņš šos pienākumus ir izvairījies noteikt. "Tagad mums [VARAM] ir jāpārliecinās, vai viņš [Ušakovs] šos pienākumus pēc būtības ir veicis. Pieejamie protokoli rāda, ka viņš to nav darījis. Tas ir tiešs likuma pārkāpums," uzsvēra ministrs, piebilstot, ka par to tagad tiek gaidīti Rīgas mēra paskaidrojumi.

Pēc Pūces teiktā, pagaidām izskatās, ka Ušakovs ir pilnībā paļāvies uz RS valdes pieņemtajiem lēmumiem, vispār tos nepārbaudot, kas acīmredzot arī novedis pie korupcijas skandāla.

Ministrs norādīja, ka RS ir uzņēmums ar ļoti lielu kredītportfeli, un ievērojamu daļu no naudas tas aizņēmies tādās starptautiskās finanšu institūcijās kā Eiropas Rekonstrukciju un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka. "Šīs bankas parasti savos kredītlīgumos uzliek nosacījumu, ka, ja to aizdotā nauda ir bijusi iesaistīta koruptīvā darījumā, tad visu to naudu banka ir tiesīga nekavējoties atprasīt. Un mēs šajā gadījumā runājam par simtiem miljonu eiro, ko, pateicoties šiem korupcijas gadījumiem, varētu uzreiz atprasīt," skaidroja Pūce.

Vaicāts, vai tiešām pastāv reāls risks, ka minētie naudas līdzekļi varētu tikt nekavējoties atprasīti, Pūce norādīja, ka, saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, pašreizējais RS vadītājs aktīvi komunicē ar kreditoriem, lai no tā izvairītos. "Pretējā gadījumā būtu nekavējoties jāatrod simtiem miljonu eiro citā vietā," uzsvēra Pūce.

Kopumā ministrs gan pagaidām nepauda viennozīmīgu atbalstu Rīgas domes atlaišanai, uzsverot, ka vispirms ir jāveic visas juridiskās darbības, bet domes atlaišana ir tikai galējais solis.

Kā ziņots, VARAM lūdz sniegt informāciju, kā Ušakovs ir pārvaldījis RS darbu, kādi iekšējās kontroles mehānismi ir ieviesti. Ušakovs tiek aicināts izskaidrot RS statūtu neatbilstību likuma prasībām, sniegt informāciju par kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli, ieķīlātajiem objektiem un uzņemtajiem finanšu riskiem saistību neizpildes gadījumā, par iepirkumu kontroles procedūrām RS un īstenotajiem korupcijas riska mazināšanas pasākumiem.

"Sākotnējā pārbaudē ministrija ir konstatējusi problēmas RS uzraudzībā, tāpēc esam pieprasījuši papildus informāciju pār uzņēmuma pārvaldību un finanšu stāvokli. Atbildes no Rīgas domes sagaidām divu nedēļu laikā," norādīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Pūce.

RS kā jebkura pašvaldības iestāde organizatoriskā hierarhijā ir padota Rīgas domei, kas tādējādi ir atbildīga arī par tās īstenoto darbību, atgādina VARAM.

Vērtējot papildus no Rīgas domes pieprasīto informāciju, būtiska vērība tiks pievērsta tam, vai RS kapitāldaļu turētājs nav pieļāvis prettiesisku bezdarbību un vai pienācīgi ir pildīts likumos noteiktais pienākumus rūpēties par pašvaldības kapitālsabiedrības tiesisku darbību, uzsver ministrija.

Jau ziņots, ka KNAB ir sācis kriminālprocesu saistībā ar trim "Rīgas satiksmes" veiktajiem iepirkumiem - par 2016.gada zemās grīdas tramvaju iepirkumu, kura kopējā summa bija 62 597 477 eiro, 2013.gada iepirkumu par trolejbusu piegādi, kura kopējā summa bija 131 646 135 eiro, kā arī 2013.gadā veikto iepirkumu par autobusu piegādi, kura kopējā summa bija 75 808 297 eiro.

Kriminālprocesā tiek izmeklēta amatpersonu kukuļošana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pērn decembra sākumā sešām no septiņām šajā lietā aizdomās turētajām personām kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Pēc astoņu dienu apcietinājuma atbrīvots tika ilggadējais partijas "Gods kalpot Rīgai" biedrs, uzņēmējs Aleksandrs Krjačeks. Savukārt apcietināti joprojām ir "Škoda Transportation" amatpersona Vladislavs Kozaks, "Rīgas satiksmes" infrastruktūras uzturēšanas un attīstības departamenta direktors Igors Volkinšteins, bijušais "Rīgas satiksmes" valdes priekšsēdētājs Leons Bemhens, citos kriminālprocesos figurējošais uzņēmējs Martinsons un uzņēmējs Edgars Teterovskis.

Savukārt Teterovska dzīvesbiedrei un Kozaka savulaik vadītā, nu jau likvidētā uzņēmuma "Tram Servis Riga" valdes loceklei Elīnai Kokinai jau sākotnēji tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Pagājušajā nedēļā KNAB arī veica kratīšanu Ušakova darba vietā un dzīvesvietā. Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka tā veikta "Rīgas satiksmes" iepirkumu lietā. Ušakovs noliedz, ka būtu pastrādājis jebkādus ar likumu sodāmus pārkāpumus.

No KNAB skaidrotā izriet, ka "Rīgas satiksmes" kriminālprocess sākts par to, ka Čehijas un Polijas uzņēmumu pārstāvji, vienojoties ar Rīgas domes un "Rīgas satiksmes" atbildīgajām amatpersonām, kā arī ar "Rīgas satiksmi" saistītā uzņēmuma pārstāvjiem, noziedzīgo darbību īstenošanai piesaistīja fizisku personu un ar viņu saistītas personas. Šīs personas nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodrošināja finanšu plūsmu, piesaistot gan reāli darbojošos, gan arī fiktīvus uzņēmumus, tādējādi nodrošinot kukuļu maksāšanu Rīgas domes un "Rīgas satiksmes" atbildīgām amatpersonām saistībā ar trim iepirkumiem.

KNAB arī norādīja, ka biroja sāktajā kriminālprocesā kukuļu summas veido procenti no kopējās noslēgtā līguma summas. Darbs, lai precizētu kukuļa summas KNAB kriminālprocesā, turpinās. Tāpat KNAB nekomentē vai kāds statuss ir piemērots Rīgas domes amatpersonām.

KNAB iepriekš informēja, ka biroja un ārvalstu partnerdienestu sadarbība šajā jomā tika sākta nedaudz vairāk kā pirms gada, kad KNAB informēja Polijas Pretkorupcijas dienestu (CBA) un citus partnerdienestus par konkrētu personu, iespējams, noziedzīgu rīcību. Pamatojoties uz KNAB sniegto informāciju, CBA sāka savu kriminālprocesu. KNAB uzsvēris, ka CBA publicētā informācija par kukuli 800 000 eiro vērtībā ir provizorisks aprēķins, kuru CBA līdz šim ir konstatējuši, taču izmeklēšana šajā aspektā tiek turpināta un summas vēl var pieaugt.