"Rīgas satiksmes" pagaidu valde neatnāk uz tikšanos ar "Škodu" Ušakova kabinetā

“Rīgas Satiksmes” transportlīdzekļu iepirkumu kriminālprocesa ietvaros notikušās kratīšanas Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova darba kabinetā un dzīvesvietā bijušas likumsakarīgas – vismaz tā domā pats Rīgas mērs: “Ja mēs runājam par to pašu izmeklēšanu, ja mēs runājam par to, kas ir noticis uzņēmumā, interese un jautājumi pret attiecīgi arī kapitāldaļu turētāja pārstāvi ir absolūti loģiskas. Šeit es varu atkārtot to, ko esmu teicis vakardien, runājot par KNAB darbinieku augsto profesionālo līmeni, bet šeit es atkal varu no savas puses atkārtot vēl vienu lietu: ka es neesmu darījis, neesmu veicis nekādas prettiesiskas darbības. To es zinu.”

KNAB darbinieki tiesas sankcionētu kratīšanu Rīgas mēra kabinetā veica nedēļu pēc tam, kad Ušakovs un viņa partijas biedri, esošais un bijušais domes Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāji Vadims Faļkovs un Vadims Baraņņiks, tajā tikās ar skandālā jau decembrī ierautās “Škoda Transportation Group” pārstāvjiem un Čehijas vēstnieku.

Tikšanās laikā abas puses spriedušas, ka informācija par iespējamajiem likumpārkāpumiem “Rīgas Satiksmes” iepirkumu organizēšanā tām bijis šoks, un atminējās, ka pirmie “Škodas” trolejbusi Rīgā parādījās jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. Parunāja arī par iespējamu “Škoda Transportation” servisa centra būvniecību Rīgā, par to, ka iepirkumu pārtraukšana var izraisīt “dažāda veida zaudējumus” abām pusēm un arī par Čehijas uzņēmuma iespēju piedalīties Rīgas sabiedriskā transporta iepirkumos nākotnē.

Jāpiebilst, ka “Škoda Transportation”, kuras komercdirektors Vladislavs Kozāks jau pusotru mēnesi ir apcietinājumā, gribēja tikties arī ar “Rīgas satiksmes” vadību, taču pagaidu valdes priekšsēdētājs Anrijs Matīss no šīs iespējas atteicās.

Neilgi pirms čehu vizītes “Rīgas Satiksme” bija nosūtījusi vēstules ar prasību mēneša laikā samaksāt līgumsodus par laikus nepiegādātajiem tramvajiem, trolejbusiem un autobusiem. No Polijas “Solaris Bus & Coach” nepilnu miljonu eiro, bet no “Škoda Transportation” grupas uzņēmumiem kopā – vairāk nekā 5 ar pusi miljonus eiro.

"Mūsu primārais mērķis ir sagaidīt no viņiem rakstisku viedokli uz mūsu vēstuli gan par līgumsodiem, gan par avansiem, un tad mēs varam tikties un apspriest jau tehniskas detaļas. Iekams mēs šādu vēstuli neesam saņēmuši, es uzskatu, ka šī tikšanās ir nelietderīga, un arī valdes līmenī šāds lēmums ir pieņemts. (..) Mēs esam uzrakstījuši no uzņēmuma oficiālu vēstuli kapitāldaļu turētājam Ušakova kungam ar lūgumu paskaidrot, vai ir panākta kāda vienošanās vai kādi citi jautājumi, kas skar uzņēmumu, kas mums būtu jāzina. Jo galu galā pēc likuma ir tā, ka kapitāldaļu turētājs var pārņemt jebkuru lietu savā kontrolē no valdes un tādējādi pārņemt arī kādus konkrētus līgumu punktus, konkrētus nosacījumus un arī uzņemties par to atbildību,” stāsta RS pagaidu vadītājs Matīss.

Ušakovs gan uzsver, ka jautājumu par līgumsodiem sarunā ar “Škoda Transportation” neapsprieda un abu uzņēmumu attiecībās iejaukties neplāno: “Es nekādā gadījumā, atbildot uz jūsu jautājumu, negribētu to traktēt kā kaut kāda veida spiedienu. Bet, manuprāt, mēs arī ļoti labi saprotam, ka uzņēmums, kas ir šajā brīdī Eiropas piegādātājs, runājot par sabiedrisko transportu, numur viens, lielākais Eiropā, ka viņiem noteikti ir interese par to, kas notiek šeit Rīgā, ņemot vērā to stāstu ap “Rīgas satiksmi”. Un no viņu puses būtu dīvaini neizrādīt tādu vai savādāku interesi, un no manas puses būtu nepareizi, ja interese ir izrādīta, cilvēkus neuzklausīt, neuzņemt. Bet tikai un vienīgi atbilstoši tam, ko es drīkstu darīt gan no tiesiskā viedokļa, gan arī no kopējās sapratnes viedokļa.”

Ne “Solaris”, ne “Škoda Transportation” nesniedza tiešas atbildes uz “de facto” jautājumiem par to, kādi bija iemesli transportlīdzekļu piegādes kavējumiem un vai plāno maksāt līgumsodus. “Solaris” apgalvoja, ka pilda visus līguma nosacījumus, savukārt “Škoda Transportation” norādīja, ka par šo jautājumu komunicē tikai ar “Rīga Satiksmi”, tāpēc nevar komentēt biznesa attiecību detaļas.

Vairākām transporta vienībām piegādes termiņš ir nokavēts par vairāk nekā gadu. Kāpēc līgumsodus piedzīt neprasīja iepriekšējā valde? Tagadējais vadītājs Matīss to nezinot, tomēr atzīst – līgumu izpildi kontrolēja nu jau bijušais infrastruktūras attīstības direktors, tagad aizdomās turētais Igors Volkinšteins.

“Tāda tā situācija arī ir, ka valde ir atbildīga pilnīgi par visu, kas uzņēmumā notiek, tātad arī valde pieņem lēmumu par attiecīgu soda sankciju piemērošanu, bet šis lēmums ir jāsagatavo. Un jūsu minētais ekspluatācijas nozares direktors [Volkinšteins] bija atbildīgs par visu šo iepirkumu: ne tikai kā iepirkuma komisijas vadītājs par noslēgšanu un specifikāciju sagatavošanu, bet arī par līguma izpildes uzraudzību. Un, ja tiek konstatētas kaut kādas nobīdes, viņam vajadzēja ziņot arī valdei par šo nobīdi un vajadzēja pieņemt attiecīgu lēmumu par soda sankciju piemērošanu vai par līgumu tālākām darbībām,” saka Matīss un norāda, ka tas neesot noticis. Tāpēc tagad “Rīgas satiksmē” esot mainīta sistēma, lai lēmumi par uzraudzību, līgumu slēgšanu un iepirkumiem netiktu slēgti šaurā lokā.

Plašāka būs arī “Rīgas satiksmes” valdes uzraudzība – uzņēmumam atkal tiks veidota padome. Tās locekļi tiks atlasīti atklātā konkursā, kura komisiju vadīs Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktors Jānis Liepiņš. Tās sastāvā nav ne domes deputāti, ne politiķu biroju pārstāvji. Arī ne Nila Ušakova biroja vadītāja un sieva Iveta Strautiņa-Ušakova, kas iepriekš regulāri piedalījās pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu atlases procesā. Jaunā padome varētu sākt darbu marta beigās, un tikai tad tā sāktu meklēt “Rīgas satiksmes” valdi. Līdz ar to var prognozēt, ka tā dēvētā pagaidu valde ar Anriju Matīsu vadībā patiesībā nostrādās apmēram pusgadu vai pat ilgāk.