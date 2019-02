"Instagram" tīklā ir funkcija "Stories" - tie ir īsi videoklipiņi, kuru dzīve ilgst 24 stundas, pēc tam tie automātiski dzēšas. Vienā no šādām uzrunām Kašers aicināja savus sekotājus pieteikties sarunu vakariem - vakariem, kas veltīti homoseksualitātes tēmai, un tie notiek telpā Elizabetes ielā Rīgā.

Kādas 13 gadus vecas skolnieces mamma Aelita sacēla trauksmi - viņasprāt, nepilngadīgiem bērniem šādos pasākumos piedalīties nevajadzētu, jo jautājumiem par seksualitāti jāpaliek vecāku un mācībspēku kompetencē. Kašera aktivitātes ir ārpusskolas pasākumi, un dalībai tajos būtu jāsaņem vecāku piekrišana, ka bērns tos apmeklē.

TV3 raidījumam "Bez Tabu" māmiņa Aelita skaidro, ka tās ir slidenas tēmas: "Es bērnam teicu, ka viņa nedrīkst iet. Pirmkārt, viņa vēl ir par jaunu. Otrkārt, man īsti nesaistās kopā kaut kāda orientācija ar skolas laiku. Tur varētu būt septiņpadsmitgadīgi... Bērnus uzaicinot un sarakstoties, viņš nejautā, cik tev gadu," raidījumam pauž pusaudzes māte. Viņas meitai Kašers nebija apvaicājies, cik meitenei gadu un vai vecāki piekrīt, ka viņa nāk uz šo sarunu vakaru. Aelita uzskata, ka bērnu psihi ir viegli traumēt, tāpēc delikātie seksualitātes jautājumi nevar tikt apspriesti šādos nesankcionētos sarunu vakaros.

Kašera skaidrojums

Influenceris teic, ka cenšas pārliecināties par vecumu katram, kas piesakās uz viņa vakariem sarunās par homoseksualitāti, taču nespēj izsekot līdzi pilnīgi visam. Viņš skaidro, ka apskata pieteikušos pusaudžu profilus, bet no bildēm bieži vien esot grūti noteikt vecumu katram gribētājam. Noprotams, ka arī vecāku atļaujas Kašers katram vis nepieprasa.

Sarunu vakaru rīkotājs vērš uzmanību uz ko daudz būtiskāku, proti, bērni un pusaudži par savu orientāciju ģimenē nerunā un meklē atbalstu ārpus mājām. Bērni par to nerunā arī ar skolotājiem, jo pastāv risks, ka intīmā informācija varētu noplūst. Pēc tam, kad Kašers pats publiski iznāca no skapja un paziņoja, ka ir gejs, puisis saņēmis neskaitāmas vēstules no pusaudžiem, kuri arī ir homoseksuāli un tāpēc no tā cieš skolā, sabiedrībā. Tas viņu pamudinājis rīkot "sarunu vakarus".

"Viņi sāk lietot narkotikas, griezt vēnas, domā par pašnāvību," savu iniciatīvu attaisno Kašers. Tāpēc ir jābūt opcijai, kur bērni var satikties un izrunāties, un tikt sava elka iedrošināti dzīvei. "Ļoti daudzi jaunieši skolās netiek pieņemti tieši tāpēc, ka ir daļa no geju un lesbiešu kopienas. Viņi tiek apsmieti un nerod uzticības personu," skaidro Kašers. Secinot, ka viņš var būt uzticības un atbalsta persona, vīrietis nolēmis izveidot sarunu vakarus par homoseksualitātes tēmu.

Bērnu tiesību un aizsardzības centra darbiniece Renāte Alberga principā Kašera aktivitātes atbalsta, taču norāda: līdz 18 gadu vecumam bērns ir vecāku aizbildnībā, tāpēc ir jāsaņem vecāku piekrišana šāda sarunu vakara apmeklēšanai. "Mēs ieteiktu Kašeram veidot kādu sadarbību ar speciālistiem, lai ierādītu bērniem, kur viņi var saņemt attiecīgu profesionālu palīdzību - tie būtu krīzes centri un tamlīdzīgi," skaidro Alberga.

