Laikraksts informē, ka par "Ventbunkers" vienīgo patiesā labuma guvēju ir kļuvusi Austrijas pilsone Ursula Haranda (Ursula Harrand), kura publiski tiek dēvēta par advokāta grāmatvedi.

"Pateicoties Latvijas likumdošanas īpatnībām, akciju sabiedrības var atļauties slēpt savu akcionāru sarakstus, un šo iespēju jau ilgāk nekā desmit gadu izmanto arī "Ventbunkers", kas jau vairākus gadus nav iesniedzis arī gada pārskatus. Taču pirms divām nedēļām uzņēmuma vadība ir bijusi spiesta beidzot atklāt tā patiesos labuma guvējus, un izrādās, ka pašlaik par vienīgo "Ventbunkera" oficiālo īpašnieci ir kļuvusi 1969.gadā dzimusī Austrijas pilsone Ursula Haranda," norāda laikraksts.

Patieso labuma guvēju saraksta dati liecina, ka "Ventbunkers" pašlaik oficiāli pieder Austrijā reģistrētajai "IAG Industrieanlagen GesmbH" un Britu Virdžīnu salās reģistrētajai kompānijai "Eurocom International Ltd", aiz kuras stāv vēl vesela virkne Eiropā, Latvijā un ārzonās reģistrētu kompāniju. To vidū ir tādas saistībā ar Meroni un Ventspils uzņēmējiem minētas kompānijas kā "London Industry Limited", "Topmar Baltic Investments", "Tomika International N.V.", "Yelverton Investment B.V." u. c. Kopumā "Ventbunkera" patieso labuma guvēju sarakstā ir fiksētas četras dažāda garuma kontroles ķēdes, taču to galā kā vienīgā oficiālā kontrolētāja uz īpašumtiesību pamata ir Haranda.

Pēc laikrakstā minētā, pēdējos gados Harandas vārds vairākkārt ir figurējis uzņēmumos, kas tikuši saistīti ar Meroni vārdu, tostarp arī grāmatvedības un konsultāciju uzņēmumā "Perlogis GmbH", kurā viņa ir partnere, izpildmenedžere un grāmatvedības menedžere vienlaikus. Taču "Ventbunkerā", kura vērtība lēšama virs simt miljoniem eiro, Haranda neieņem nevienu amatu. "Ventbunkers" padomes priekšsēdētājs ir Meroni, un arī visos citos uzņēmuma vadošajos amatos ir ilgstoši ar viņu saistītas personas.

2015.gadā, kas ir pēdējais gads par kuru "Firmas.lv" ir pieejami "Ventbunkers" finanšu rezultāti, kompānija strādāja ar 58,581 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 8,2% vairāk nekā 2014.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa saruka par 47,6% - līdz 8,896 miljoniem eiro.

Kompānija "Ventbunkers" reģistrēta 1994.gadā un strādā Ventspils brīvostas teritorijā.