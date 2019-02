Kas apmaksās un vai vispār kādam ir jāapmaksā rēķini par to, ka jau viņsaulē aizgājis cilvēks laikus nav norēķinājies par televīzijas skatīšanos?

Edgara stāsts

"Saņēmu mantojumā dzīvokli no onkuļa. Jau pagājuši vairāki mēneši, un nu saņēmu vēstuli no parādu piedzinējiem "Creditreform" – no nelaiķa pieprasa ap 100 eiro par "Baltcom" televīziju. Pats to nelietoju, pakalpojums ir atslēgts. Nu, aizgājējs laikam par to nevar samaksāt. Ko darīt?"

Atbild Santa Zarāne, Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja: “Persona, piekrītot saņemt mantojumu, piekrīt saņemt mantojumā arī ar mantojumu saistītos parādus, kas nozīmētu, ka šajā gadījumā parādu piedzinēja prasītais parāds būtu jāapmaksā un parādu piedzinējs patērētāju tiesības nepārkāpj. Tai pašā laikā aicinām mantojuma saņēmējam izrādīt proaktīvu rīcību un sazināties ar parādu piedzinējiem, varbūt ir iespējama vienošanās par parāda samazināšanu, ņemot vērā periodu, kad pakalpojums ticis izmantots vai izmantošana tikusi pārtraukta”.

Arnolda situācija

"Nopirku dzīvokli. Tā bijušais īpašnieks šajā laikā miris. Tagad uz savu adresi saņēmu vēstuli no parādu piedzinējiem – dzīvokļa bijušajam, nu jau mirušajam, īpašniekam jāpamaksā parāds vairāku desmitu eiro apmērā! Bet nav jau kas maksā... Ja pats vēlāk dzīvoklī gribēšu pieslēgt Baltcom. vai nebūs kādu problēmu, jo mana adrese taču tagad laikam ir iekļauta kādā "slikto" reģistrā?

Šo situāciju skaidro Olga Siliņa, "Baltcom" komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste: “Šādas situācijas gadās nereti, turklāt dažādu pakalpojumu sniedzējiem. Ja neviens no aizgājēja tuviniekiem nav sazinājies ar mums, paziņojot bēdīgo faktu, tad mēs nemaz nezinām par notikušo un rīkojamies atbilstoši līguma nosacījumiem. Tā kā "Baltcom" līgumu slēdza ar konkrētu personu, visi jautājumi par līguma saistības izpildi attiecas tikai uz līgumslēdzeju. Tāpēc jaunais dzīvokļa īpašnieks varēs pieslēgt "Baltcom" pakalpojumus, un viņam nebūs jāapmaksā iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka radītie parādi.