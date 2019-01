Portāls Jauns.lv jau rakstīja, ka Poikāns sava “Facebook” profilā publicējis uzskatāmu piemēru, kā no austrumiem tiek realizēta pret Latviju vērsta propaganda, lai sētu šaubas, šķeltu sabiedrību un nostiprinātu negatīvu iespaidu par valsti. Vikipēdijā kāds Jon deluxe 24. janvārī uz dažām stundām izdarīja vienu vienīgu izmaiņu un pārtaisīja jauno Latvijas premjeru Krišjāni Kariņu no latviešu politiķa uz “is a American politician” (amerikāņu politiķis – red.). To nekavējoši savā “Facebook” izmantoja Mamikins, paužot, ka “angļu valodas Wikipedia pat neslēpj, ka Kariņš ir “AMERIKĀŅU politiķis, pašreizējais Latvijas premjerministrs. Bingo”.”

Šai pašā dienā arī Krievijas laikraksts “Argumenti Ņedeļi” publicē interviju ar Mamikinu, kurā politiķis sūkstās, ka Kariņam pirmkārt esot jāaizstāv nevis Latvijas, bet gan ASV intereses. Daudzi Latvijā uzskata, ka šādā veidā sabiedrībā tiek kultivēts uzskats, ka jaunais Latvijas premjers neaizstāvēšot vis Latviju, bet gan ar ieroci rokās cīnīsies par ASV interesēm, kas pēc Kremļa propagandas uzstādījuma tagad ir nāvīgākais Krievijas ienaidnieks. Tāpat izteiktas aizdomas, ka noslēpumainais Vikipēdijas rakstu rediģētājs Jon deluxe un Andrejs Mamikins ir viena un tā pati persona.



Jauns.lv saņēma paša Mamikina skaidrojumu, kurā viņš kategoriski noliedz savu saistību ar Vikipēdijas autoru Jons deluxe, beigās ironiski atzīstot, ka viņam tomēr ir “tiešais vads” ar Kremli, jo naktīs guļ kopā ar Putina portretu: “Konts, kurš veicis labojumus Vikipēdijā, nepieder man un nekad nav piederējis man. Man vispār nav nekāda "akaunta" Vikipēdijā.

Par izmaiņām publikācijā par Kariņa kungu no “Latvian politician” uz “American politician” es uzzināju nejauši: vienkārši uzduroties tai. Uz publicēšanas brīdi manā “Facebook” profilā (ceturtdien, 24. janvārī, pulksten 13.21) publikācija Vikipēdijā izskatījās tieši tā.

Atbildot uz jautājumu par “Argumenti Ņedeļi”, daru zināmu, ka laikraksts ņēma interviju no manis dienā, kad tika apstiprināta Kariņa kunga valdība. Laikraksta interese šajā jautājumā ir absolūti saprotama. Turklāt mani ir intervējis ne tikai šis laikraksts, bet arī daudzi citi. “Agumenti Ņedeļi” ņēma no manis interviju diennakti pirms tam, kad es ieraudzīju Vikipēdijā ieraksta detaļas par Kariņu.

Kāds mistisks Jon deluxe Vikipēdijā uz dažām stundām izlaboja ierakstu par Latvijas premjeru Krišjāni Kariņu. “Dīvainā” kārtā to savai propagandai operatīvi izmantoja Andrejs Mamikins. Tas liek uzdot jautājumu, vai Mamikins un Jon deluxe nav viena un tā pati persona. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)

Kas attiecas uz tā dēvēto Neo (Ilmārs Poikāns), tad ir jāņem vērā daži fakti. Pēc tam, kad pret Poikāna kungu - Neo - tika ierosināta krimināllieta par personas datu zādzību, kuri saturēja informāciju par augstu stāvošu ierēdņu algām, viņu tiesā pro Bono (bezmaksas) sāka aizstāvēt KNAB ekspriekšnieks Aleksejs Loskutovs. Loskutovs ir partijas “Vienotība” politiķis un ir nomainījis Krišjāni Kariņu Eiropas Parlamentā. Ilmārs Poikāns nav neatkarīgs un politiski neitrāls eksperts, viņš ir bijušais KPV LV aktīvais partijas biedrs. Partiju viņš pameta, pēc viņa vārdiem, korupcijas dēļ.

Turklāt Poikāna kungs ir Latvijas Universitātes Informātikas un matemātikas institūta darbinieks, kurš tostarp piešķir domēna vārdus Latvijā. Pasaules līmeņa IT speciālisti, kāds ir Poikāna kungs, kurš ir pierādījis, ka spēj uzlauzt jebkuru datu bāzi, var bez grūtībām pārliecināties, ka Latvijas pilsonim Andrejam Mamikinam nav nekādas saistības ar viņa ierakstā minēto akkauntu “Jon deluxe”. Tomēr tas nav Poikāna kunga politiskajās interesēs, viņš savu “atmaskošanu” publicēja pirmajā Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu perioda dienā. Jāatzīmē, ka, ja Poikāna kungs runā, ka Mamikins “iespējams” ir saistīts ar publikāciju Vikipēdijā, tad citi Latvijas politiķi izplata viņa eventuālo pieņēmumu apgalvojuma formā, kā notikušu faktu. To dara, piemēram, politiķi, kuriem ir iespēja atklāt slepenu informāciju un pārbaudīt faktus: tieslietu ministrs Jānis Bordāns vai arī bijusī iekšlietu ministra aparāta darbiniece Daiga Holma.

Secinājums ir tikai viens: tiražēt baumas par Kremļa roku Poikāna kungam ir izdevīgāk, nekā noskaidrot patiesību”.

Noslēgumā Mamikins ironiski pauž savu atzīšanos:

“Tomēr, tā kā daudzi Jauns.lv portāla lasītāji var nenoticēt, ka Mamikins nav Kremļa aģents, lūdzu publicēt manu atzīšanos:

“Jā! Es, Andrejs Mamikins, krievs, dzimis Putina pilsētā - Ļeņingradā, naturalizējies pilsonis, katru nakti guļu ar Krievijas prezidenta portretu. Saikni ar Krievijas prezidentu es uzturu caur savu mobilo tālruni. Nospiežot pogas “02” un skaļi iebļaujoties “Lai slavēta Krievija!”, mani, caur īpašu FDD - Federālās drošības dienesta - kasti, uzreiz savieno ar Krievijas prezidenta uzgaidāmo telpu”.”