Tāpat viņa sevis ierunātā priekšvēlēšanu reklāmas video apliecina, ka viņai ir ilgstoša politiskā pieredze. Sabiedrībai netieši kļūst skaidrs, ka Sprūde, kā aktīva KPV LV pārstāve un vērtību aizstāve, savu politisko pieredzi ieguvusi tieši partijas KPV LV darbības laikā. Bet patiesībā izrādās, ka Sprūde faktisko politisko pieredzi iepriekš ieguvusi politiskās partijas “Saskaņa” rindās.

Saskaņas aktīviste

Jaunās politikas vēstnese Sprūde savas politiskās simpātijas paudusi jau kopš 21 gadu vecuma. Tolaik 2009. gada pašvaldību vēlēšanās no politisko partiju apvienības “Saskaņas centrs” kandidēja kāda jaunkundze vārdā Karina Tinamagomedova. Lai arī no “Saskaņas centrs” saraksta kandidēja ar ceturto kārtas numuru, Karina spēja iegūt 94 plusus un 28 svītrojumus, tādējādi izvirzoties saraksta galvgalī un kļūstot par Ādažu novada domes deputāti.

Saeimas deputāti Linda Liepiņa, Artuss Kaimiņš, Karina Sprūde un Aldis Gobzems piedalās svinīgajā ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa par godu Latvijas proklamēšanas 100.gadadienai. (Foto: LETA)

Pēc panākumiem savās pirmajās vēlēšanās, K. Tinamagomedova paralēli darbam Ādažu novada domē kļuva par “Saskaņas centrs” pietuvinātās biedrības “Jauniešu Rīgas dome” valdes locekli, tādējādi jaušams, ka viņa ir aktīva “Saskaņas centrs” atbalstītāja, politisko uzstādījumu un vērtību aizstāve.

Jau nākamajās 2013. gada pašvaldību vēlēšanās “Saskaņas Centrs” K. Tinamagomedovu bija izvirzījis kā sarakta līderi startam uz Ādažu novada domi. Saņemot 119 plusus un 22 svītrojumus, viņa saglabāja savas līderes pozīcijas un turpināja politiķes karjeru Ādažu novada domē, pārstāvot politiskās partijas “Saskaņas Centrs” pozīciju, vērtības un filozofiju novadā. Šajā pašvaldības sasaukumā K. Tinamagomedova uz brīdi pat ieņēma novada priekšsēdētāja vietnieces amatu.

Saskaņā ar publiski pieejamajiem datiem, K. Tinamagomedova 2014. gadā apprecējās un pieņēma vīra uzvārdu, kļūstot par Karinu Sprūdi, tādējādi 2017. gada jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās no jau pārdēvētās sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” kā saraksta līdere bija Karina Sprūde. Arī trešās viņas vēlēšanas bija veiksmīgas un Sprūde, saņemot 100 plusu un 14 svītrojumus, tika ievēlēta kā vienīgā partijas “Saskaņa” pārstāve Ādažu novada domē. Zināms, ka politiskā partija “KPV LV” dibināta 2016. gada 3. maijā un “KPV LV” partijas biedriem 2017. gada pašvaldību vēlēšanas bija pirmās “ugunskristības” vēlētāju balsu iegūšanā, tomēr Sprūde, kā minēts, savas politiskās vērtības nemainīja un startēja no “Saskaņas”.

Kažoka mešana

Sprūde Ādažu novada domes sēdēs partiju “Saskaņa” pārstāvēja līdz 2018. gada 26. jūnijam, bet 2018. gada 24. jūlija domes sēdē piedalījās jau kā politiskās partijas “KPV LV” pārstāve. Tas ļauj secināt, ka Sprūde KPV LV pievienojās tikai īsu brīdi pirms oficiālo sarakstu iesniegšanas termiņa Centrālajā Vēlēšanu komisijā (CVK). Bet, saskaņā ar likumu, Sprūde priekšvēlēšanu aģitācijas uzskaites periodā vienlaikus pārstāvēja divas partijas, proti, “Saskaņu” un “KPV LV”.

Jocīgi, bet Sprūde savos sociālajos medijos nekur nav norādījusi savu iepriekšējo saistību ar “Saskaņu”, norādot tikai piederību “KPV LV”. Tāpat, iesniedzot informāciju CVK, Sprūde ir “piemirsusi” norādīt, ka viņa papildus deputātes darbam Ādažu novada domē, vienlaikus ir arī biedrības “Solidaritāte.lv” likvidatore. Interesanti, ka Sprūde arī pašlaik, būdama Saeimas deputāte, ir biedrības “Solidaritāte.lv” likvidatore, kur otrs no šīs biedrības likvidatoriem ir kāds Mitrofans Slobodjans, ar kuru kopā Sprūde darbojās arī biedrības “Jauniešu Rīgas dome” valdē.

Kā Jauns.lv apstiprināja “KPV LV”, tad partijas rindās uzņemt Sprūdi ieteicis tieši Aldis Gobzems un partijas kolēģi ir paļāvušies uz Gobzema godprātību, piesaistot partijai personas ar nevainojamu reputāciju.

Ziedojusi abām partijām

Saskaņā ar KNAB publicēto informāciju Sprūde kopš 2013. gada aprīļa ir vairākkārtēji un ilgstoši ziedojusi “Saskaņai”, no saviem līdzekļiem ziedojot kopumā 1430.70 eiro. Ziedojumi veikti ne vien naudā, bet arī mantā vai pakalpojumā. Savukārt, no 2018. gada 19. jūlija Sprūde sākusi ziedot “KPV LV”. Kopumā pērn “KPV LV” oficiāli ziedojusi 2509.37 eiro. Arī “KPV LV” ziedojumi sastāv no naudas pārkasījumiem un no mantas vai pakalpojumiem. Pēc veikto ziedojumu apjoma ir konstatējams, ka finansiāli lētāk Sprūdei bija kļūt par vairāku sasaukumu pašvaldības deputāti no “Saskaņas” nekā par Saeimas deputāti no “KPV LV”.

Savukārt, ieskatoties Sprūdes (tajā laikā Tinamagomedovas) pirmajā valsts amatpersonas deklarācijā stājoties amatā, Jauns.lv ir konstatējis visai interesantu faktu, proti, 2009. gada 1. jūlijā jaunievēlētā “Saskaņas centrs” deputāte 21 gada vecumā jau bija paspējusi sakrāt 51300.00 eiro skaidrā naudā. Skaidrā naudā sakrātais 51.3 tūkstotis eiro bija vienīgā informācija par jaunkundzes tā brīža turīgumu. Vēl interesantāku informāciju Sprūde norādīja deklarācijā, kas bija jāiesniedz pēc sešiem mēnešiem, noslēdzoties 2009. gadam, proti, vienīgie 2009. gada ienākumi viņai bijuši par darbu Ādažu novada domē, saņemot 992.00 latus jeb 1411.49 eiro, bet no “krājkases” iztērējusi 1000 eiro, turpinot glabāt skaidrā naudā 50 300 eiro. Izrietoši ir secināms, ka jaunā politikas zvaigzne pusgada laikā pārtikusi no 2411.49 eiro. Tik tālu viss šķistu saprotami, ja vien pusgada laikā pēc stāšanās deputātes amatā viņai “no zila gaisa” deklarācijā neparādītos divi īpašumā nonākuši dzīvokļi Rēzeknē. Kopumā, vērtējot visas Sprūdes amatpersonas deklarācijas, Jauns.lv radās vairāk jautājumu nekā atbilžu, tāpēc sīkāk par Sprūdes deklarācijām pastāstīsim turpmāk.

Bet lai nu ko viņa būtu deklarējusi savās amatpersonu deklarācijās, tomēr būtiskāka šķiet Sprūdes politiskā “kažoka mešana” neilgi pirms Saeimas vēlēšanām, proti, vai šāda Sprūdes rīcība ir patiesa personas vērtību un filosofijas maiņa? To, protams, zina tikai pati Saeimas deputāte, taču zīmīgi, ka viņa ir viena no 39 deputātiem, kura neatbalstīja jauno Kariņa valdību un izšķirošajā balsojumā bija vienota ar kolēģiem no savas bijušās partijas “Saskaņa”, paužot pretēju viedokli lielākai daļai savas pašreizējās partijas “KPV LV” kolēģu Saeimā.