Loskutovam šonedēļ apstiprināts mandāts Eiropas Parlamentā

Šonedēļ premjera amatā apstiprinātais Krišjānis Kariņš (JV) nolicis EP deputāta mandātu un viņa vietā stājies Loskutovs.

Ar Loskutovu aģentūrai LETA patlaban nav izdevies sazināties, lai noskaidrotu vai viņš arī plāno startēt maijā paredzētās EP vēlēšanās.

EP vēlēšanu likumā teikts, ka, ja ievēlētais EP deputāts nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts. Kariņš 2014.gadā EP tika ievēlēts no "Vienotības" saraksta.

Sarakstā pirms Loskutova bija 13.Saeimas deputāti Ojārs Ēriks Kalniņš (JV) un Andrejs Judins (JV), taču viņi nolēma darboties Saeimā.

Pašreizējā EP sasaukuma pilnvaras beigsies šogad vasarā.