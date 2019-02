Ledus festivāls Jelgavā, Ziema svētki Liepājā un ķekatas visā Latvijā: ko darīt 9. un 10. februārī?

Tad nu 9. un 10. februārī velkam kazas, dzērves vai kāda cita mošķa tērpu, dedzinām salmu lelli un zīlējam nākotni. Tā kā ziema vēl nav aizdzīta, tad, protams, ir vērts senajā hercogu galvaspilsētā – Jelgavā apmeklēt vērienīgo Starptautisko Ledus skulptūru festivālu vai vēju pilsētā Liepājā paviesoties Ziemas festivālā, kas izpleties uz Stinšu svētku rēķina.

Lieli notikumi arī mūzikas cienītājiem: Daugavpilī - “Muzikālās bankas” noslēgums, Lielajā ģildē – ikgadējais Latviešu simfoniskās mūzikas koncerts, bet “Ziemeļblāzmā” – kamermūzikas virtuozs uz jumta.



Daudz interesanta piedāvā arī izstāžu zāles. Dekoratīvās un mākslas muzejā varam iepazīt ziemeļu dabas skaistumu viņu modes mākslinieku skatījumā, Kalnciema kvartālā izstādīti Domu kristāli, bet Nacionālajā mākslas muzejā varam ieraudzīt portretus portretā. Savukārt Latgales pusē – Rēzeknē tēlnieks Aigars Bikše cīnās ar tukšumu, bet Lūznavas muižā Preiļu gleznotājs Aivis Pīzelis izstādījis savu dabu. Un vēl:

2. februārī pulksten 15.00 Lūznavas muižā Jolanta Gulbe-Paškeviča izpildīs fascinējošos portugāļu tradicionālās fadu dziesmas. (Foto: Publicitātes foto)

Sestdien, 9. februārī, Rīgā: meistarklase “Svītrainās un skujainās celaines” kultūras centrā “Iļģuciems”; spēle “Autobrauciens apkārt Latvijai!” Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā; “Gulivera ceļojumi” un “Slavenais pīlēns Tims” Leļļu teātrī; “Asins kāzas”, “Vecene”, “Latgola.lv 1” un “Ezeriņš” Nacionālajā teātrī; “Mazulis ausās, mūziku klausās…” un “Traviata” Nacionālajā operā; “Lulū”, “Kaisles vilciens” un “Kāršu spēle” Dailes teātrī; “Burvīgie blēži” “Austrumu robežā”; “Ewert and the two dragons” koncerts koncertzālē “Palladium”.

Ārpus Rīgas: rallijs “Sarma 2019” Gulbenes novada ceļos; Meteņu diskoballe Kaives pagastnamā (Vecpiebalgas novadā); koru mūzikas koncerts “Sveču mēnesī” Ventspils kultūras centrā un bruņinieku svētā Valentīna turnīrs Ventspils Livonijas ordeņa pilī; dziesmu spēle „Tobāgo” Liepājas Olimpiskajā centrā; slēpošanas sacensības „Ziemas cilpas 2019” Kocēnos; veselīga pēcpusdiena “Ar sirdi Kuldīgā!” Kuldīgas vecpilsētā; Starptautiskais deju festivāls „Alūksnes ziema” Alūksnes Kultūras centrā un Alsviķu kultūras namā; mācības „Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās” Rēzeknes novada pašvaldības zālē; Jaunā Cūkas gada atklāšanas balle “Sivēns sivēnam draugs” Seces kultūras namā; Meteņdienas Danču vakars Salacgrīvas kultūras namā; deju koncerts „Mūžam jaunās sirdis” Bauskas kultūras centrā; komēdija “Silvija” koncertzālē “Valmiera”.

Svētdien, 10. februārī, Rīgā: koncerts „Ķēniņš ar pelēku acu krāsu” Rīgas Mazajā teātrī; “Riki-Tiki-Tavi” un “Pepija garzeķe” Leļļu teātrī; “Pie zilās Donavas” Nacionālajā operā; “Arī vaļiem bail”, “Art” un “Dūja” Nacionālajā teātrī; “Prezentācija” un “Laulības dzīves ainas” Dailes teātrī; izrāde “Par normālu čali” Teātra muzejā.

Ārpus Rīgas: rotaļuzvedums bērniem “Saldumu diena” Ventspils bērnu parkā “Fantāzija”; grupas “Baritoni” koncerts Balvu muižā; Tautas slēpojums Ogres Zilo Kalnu dabas parkā; Starptautiskais deju festivāls „Alūksnes ziema” Alūksnes Kultūras centrā; mācības „Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās” Rēzeknes novada pašvaldības zālē; kora „Sōla” zaļumballe „Kurtizāņu ugunskurs” Kuldīgas Kultūras centrā un Tukuma kultūras namā; cirka izrādē “Alise Aizspogulijā” CATA kultūras namā Cēsīs; “Ragana” Liepājas teātrī un mīlas dziesmu koncerts “Tev un ugunij” Liepājas “Lielajā dzintarā:; “Džeina Eira” Daugavpils teātrī.