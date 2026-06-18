Kanādas izlases līderis Alfonso Deivīss atguvies no savainojuma un gatavs palīdzēt Kanādas izlasei
Kanādas futbola izlasei Pasaules kausa (PK) finālturnīra otrajā spēlē pret Kataru varēs palīdzēt pirmo maču izlaidušais kapteinis Alfonso Deivīss, trešdien paziņoja komandas galvenais treneris Džesijs Māršs.
Aizsargs pirmo spēli PK finālturnīrā, kurā Kanāda cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1) ar Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību, izlaida augšstilba savainojuma dēļ.
Traumu Vācijas bundeslīgas kluba Minhenes "Bayern" aizsargs guva pagājušajā mēnesī UEFA Čempionu līgas pusfinālā pret nākamo čempioni Parīzes "Saint-Germain" (PSG). 25 gadus vecais Deivīss valstsvienības rindās nav spēlējis kopš pagājušā gada marta, kad CONCACAF Nāciju līgas finālā guva Ahileja traumu.
Kanādas izlases galvenais treneris arī atklāja, ka no traumas ir atguvies arī centra aizsargs Moise Bombito, kurš oktobrī lauza kāju. Mēneša sākumā viņš piedalījās pārbaudes spēlē pret Uzbekistānu, tomēr pēc sāpju sajušanas kājā tika nomainīts 30. minūtē. Savukārt palīdzēt Kanādas izlasei nevarēs aizsargs Alfijs Džounss, kuram līdz galam nav izdevies atgūties no potītes savainojuma.
Viena no 2026. gada PK finālturnīra mājiniecēm Kanāda plkst. 1 naktī pēc Latvijas laika aizvadīs B grupas spēli pret Kataru, bet nākamnedēļ tiksies vēl arī ar Šveici. Kanādas izlase PK finālturnīrā spēlē otro reizi pēc kārtas un trešo reizi vēsturē. Pirms mača ar bosniešiem Kanādas izlase finālturnīros bija zaudējusi visās sešās spēlēs, netiekot pie punktiem nedz 1986. gadā, nedz 2022. gadā.