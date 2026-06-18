UEFA piespriež pamatīgus naudassodus Marseļas "Olympique" un "AS Roma" komandām
Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) trešdien piesprieda 10 miljonu eiro sodu Francijas klubam Marseļas "Olympique", tomēr komanda netika diskvalificēta no dalības Eirokausos.
Sodu franču klubs saņēmis, jo nav izpildījis noteiktos ieņēmumu mērķus.
Kā pavēstīja UEFA, sešu miljonu eiro sods piespriests par finanšu pārkāpumiem, bet vēl četru miljonu - par komandas izmaksu noteikumu pārkāpumu. Komandas izmaksu noteikumi liedz klubiem tērēt vairāk par 70% no saviem ieņēmumiem spēlētāju un treneru algām, transfēriem un aģentu atlīdzībām.
Tāpat Eiropas vadošā futbola organizācija paziņoja, ka finanšu noteikumu neizpildīšanas gadījumā nākamajā sezonā "Olympique" tiks diskvalificēta no dalības Eirokausos. Gaidāmajā sezonā Marseļas vienība piedalīsies UEFA Eiropas līgā.
Tikmēr Itālijas A sērijas klubam "AS Roma" piespriesta sešu miljonu eiro soda nauda - divi miljoni par līdzekļu pārtērēšanu un vēl četri miljoni eiro - par komandas izmaksu noteikumu pārkāpumu pagājušajā gadā.