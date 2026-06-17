Karolīnas "Hurricanes" kapteinis Džordans Stāls.
Hokejs
Šodien 11:32
NHL finālsērija pārspējusi intereses rekordus
Šī gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņa bija skatītākā ASV vēsturē, ziņo līga.
NHL apkopotie dati liecina, ka šī gada izslēgšanas spēļu vidējā auditorija sasniedza 1,8 miljonus skatītāju, pārspējot iepriekšējo rekordu 1,56 miljoni tālajā 1996. gadā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, televīzijas skatītāju skaits pieaudzis par 68%.
Tikmēr raidorganizācija ESPN vēsta, ka finālsērija, kurā tikās Karolīnas "Hurricanes" un Vegasas "Golden Knights", bijusi skatītākā kopš 2019. gada, kad par čempiontitulu cīnījās Sentluisas "Blues" un Bostonas "Bruins".
Par 2026. gada Stenlija kausa ieguvējiem svētdien kļuva "Hurricanes" hokejisti, finālsērijā uzvarot ar 4-2.
"Hurricanes" pirmo reizi trofeju izcīnīja 2006. gadā, bet "Golden Knights" ir 2023. gada Stenlija kausa ieguvēja.