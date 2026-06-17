Kanādas tiesa noraida Ganas apelāciju un patur spēkā par izvarošanu apsūdzētā futbolista Pārtija neielaišanu valstī
Kanādas federālais tiesnesis otrdien noraidīja Ganas apelāciju par izlases spēlētāja Tomasa Pārtija neielaišanu Kanādā uz Pasaules kausa (PK) izcīņas spēli.
Pārtijam pagājušajā nedēļā tika atteikta Kanādas vīza, jo Lielbritānijā viņam izvirzītas apsūdzības un gaidāma tiesa vairākās izvarošanas epizodēs. Ganas puse šo lēmumu apstrīdēja tiesā, tomēr pēc apelācijas tas netika grozīts. Līdz ar tiesas lēmumu Pārtijam būs jāpaliek ASV, kur ir Ganas izlases treniņbāze PK finālturnīra laikā. Tas arī nozīmē, ka Pārtijs nepiedalīsies naktī uz 18. jūnijā paredzētajā spēlē pret Panamu, kas notiks Toronto.
Ganas izlasei PK finālturnīra L grupas pirmajā mačā plkst. 2 naktī uz ceturtdienu Toronto būs jāspēlē ar Panamas izlasi, bet atlikušos divus mačus ganieši aizvadīs ASV teritorijā - nākamnedēļ Foksboro būs jātiekas ar Anglijas izlasi un Filadelfijā - ar Horvātiju. Pārtijs no 2020. līdz 2025. gadam pārstāvēja Anglijas premjerlīgas klubu Londonas "Arsenal" un šajā laikā vairākas sievietes viņu apsūdzējušas seksuāla rakstura noziegumos un izvarošanās. Pats futbolists savu vainu neatzīst.
Aizvadītajā sezonā 33 gadus vecais aizsardzības tipa pussargs spēlēja Spānijas čempionāta klubā "Villarreal", kopumā laukumā visos turnīros dodoties 32 spēlēs. Laika posmā no 2013. līdz 2020. gadam Pārtijs pārstāvēja spāņu grandu Madrides "Real". Ganas izlases rindās kopš 2016. gada Pārtijs aizvadījis 58 spēles un guvis 16 vārtus.