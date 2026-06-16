"Daugavpils" un "Super Nova" cīņa noslēdzas bez gūtiem vārtiem
"Daugavpils" komanda otrdien Latvijas futbola virslīgas spēlē savā laukumā spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar "Super Nova" vienību.
Spēles gaitā abām komandām tā arī neizdevās pārspēt pretinieku vārtsargus, taču vistuvāk vārtu guvumam bija viesi. Otrajā puslaikā Daugavpils futbola audzēknis Valerijs Lizunovs, kurš laukumā devās "Super Nova" sastāvā, bīstami uzbruka un trāpīja pa vārtu konstrukciju, gandrīz sarūgtinot savas dzimtās pilsētas komandu.
Virslīgas kalendārs turpināsies trešdien, kad gaidāmi vairāki aizraujoši dueļi. Lielākā uzmanība tiks pievērsta līderu divcīņai Rīgā, kur "Riga" "Skonto" stadionā uzņems turnīra līderi RFS. Citās trešdienas spēlēs "Jelgava" savā laukumā tiksies ar Ogres "United", bet "Tukums 2000" spēkosies ar "Auda" vienību.
Pēc 17 aizvadītām kārtām turnīra tabulas galvgalī ar 46 punktiem atrodas RFS, 42 punktus iekrājusi "Riga" komanda, bet trešajā pozīcijā ar 35 punktiem ir "Auda" vienība.
Nākamajām četrām komandām aizvadot pa 18 spēlēm, ceturto vietu ar 25 punktiem ieņem "Liepāja", kurai ar 21 punktu seko "Daugavpils", bet "Super Nova" komanda ir uzreiz aiz tās ar 20 punktiem. "Grobiņai" un "Jelgavai" ir pa 16 punktiem, "Tukums 2000" vienībai ir 14 punkti, bet turnīra tabulu noslēdz Ogres "United" ar četriem punktiem.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot kopumā 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par Latvijas čempioni kļuva "Riga" komanda.