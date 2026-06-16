Leģendārās māsas Viljamsas apstiprinātas prestižā Vimbldonas dubultspēļu turnīrā
ASV tenisa leģenda Serēna Viljamsa Vimbldonas turnīrā atgriezīsies sieviešu dubultspēļu sacensībās, kur startēs kopā ar māsu Venusu.
Pārim dalībai čempionātā, kas sāksies 29. jūnijā, ir piešķirts īpašais ielūgums. 44 gadus vecā Serēna Viljamsa pagājušajā nedēļā Londonas "WTA 500" turnīrā aizvadīja savu pirmo maču kopš 2022. gada, kopā ar kanādieti Viktoriju Mboko uzvarot pirmo spēli, bet pēc tam kanādietes traumas dēļ pāris bija spiests izstāties. Viljamsa kopā ar čehu zvaigzni Karolīnu Muhovu otrdien Berlīnes atklātajā tenisa čempionātā aizvadīs otro maču pēc atgriešanās profesionālajā tenisā.
45 gadus vecā Venusa 2026. gada sezonā zaudējusi visās septiņās vienspēlēs, bet izcīnījusi vienu uzvaru dubultspēļu turnīros, Madridē aprīlī spēlējot kopā ar Keitiju Bultjēru. Māsas Viljamsas ir seškārtējas dubultspēļu turnīra čempiones Vimbldonā, pēdējo titulu iegūstot savā pēdējā kopīgajā spēlē pirms desmit gadiem.
Serēna Viljamsa ir septiņkārtēja Vimbldonas vienspēļu sacensību čempione, bet 45 gadus vecā Venusa Viljamsa šajā "Grand Slam" turnīrā ir uzvarējusi piecas reizes.