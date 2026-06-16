Artūrs Šēnhofs iecelts par “VEF Rīga” pirmo sporta direktoru
Divpadsmitkārtējā Latvijas čempionvienība “VEF Rīga” turpina attīstīt savu sportisko struktūru, pirmo reizi kluba vēsturē ieviešot sporta direktora amatu. Šajā amatā apstiprināts Artūrs Šēnhofs, kurš būs atbildīgs par komandas komplektāciju un sezonas sportiskās stratēģijas īstenošanu.
Lēmums par jauna amata izveidi pieņemts pēc aizvadītās sezonas izvērtēšanas. Tā spilgti izgaismoja vairākus izaicinājumus, ar kuriem komandai nācās saskarties, tostarp neveiksmīgu komplektāciju un spēlētāju traumām. Sporta direktora amata ieviešanas mērķis ir nodrošināt skaidrāku atbildības sadalījumu, efektīvāku procesu pārvaldību un savlaicīgu lēmumu pieņemšanu visas sezonas garumā.
Artūram Šēnhofam šī būs atgriešanās "VEF Rīga" organizācijā. Viņa līdzšinējā pieredze basketbolā un izpratne par kluba vidi būs nozīmīgs pienesums, palīdzot attīstīt sportisko virzienu un stiprināt kluba darbības kvalitāti.
"VEF Rīga" sporta direktors Artūrs Šēnhofs: "Es esmu pateicīgs klubam par doto iespēju, es redzu, ka komanda un arī es personīgi esam lielu iespēju un lielu izaicinājumu priekšā. Man patīk lieli izaicinājumi! Nav daudz jārunā, bet gan jāstrādā!"
"Aizvadītā sezona mums bija vērtīga mācība. Tā izgaismoja vairākas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, lai klubs spētu funkcionēt vēl profesionālāk un efektīvāk," norāda "VEF Rīga" dibinātājs Edgars Jaunups.
"Tāpēc pieņēmām lēmumu ieviest sporta direktora amatu, kas ļaus nodrošināt sistemātiskāku pieeju komplektācijai, ciešāku uzmanību spēlētāju jautājumiem un lielāku kontroli pār sportiskajiem procesiem visas sezonas gaitā. Esam pārliecināti, ka Artūra zināšanas, enerģija un izpratne par basketbola vidi palīdzēs mums sasniegt izvirzītos ambiciozos mērķus nākotnē."