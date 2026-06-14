Samoilova/Graudiņa Jūrmalā sasniegušas "Futures" turnīra finālu
Latvijas pludmales volejbola dueti Anastasija Samoilova/Tīna Graudiņa, kā arī Edgars Točs/Gustavs Auziņš svētdien Majoros sasniedza profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Futures" turnīra finālu.
Pasaules čempiones un sacensību galvenās favorītes Samoilova un Graudiņa ar 2-1 (17:21, 21:12, 15:8) pārspēja Igaunijas pāri Eva Kuivonena/Līsa Jirgensone (6.). Finālā latviešu pretinieces būs dānietes Klara Vindelefa un Astrida Mellmelle (3.), kuras pusfinālā ar 2-0 (21:15, 21:11) uzvarēja spānietes Martu Markesu de Akunju un Adrianu Ferro (4.).
Vīriešu turnīrā ar trešo numuru izsētais Latvijas duets Točs/Auziņš pusfinālā ar 2-0 (21:16, 21:12) uzvarēja Marko Makariču un Džordži Klasnicu (9.). Otrā pusfinālā vīriešu sacensībās turnīra galvenie favorīti - mājinieki Artūrs Rinkevičs un Ardis Daniels Bedrītis - tiksies ar turnīra otro duetu - ukraiņiem Ivanu Dacjuku un Oleksiju Bubļiku.
Sacensības abos turnīros kopā sāka 24 valstu pārstāvji, tai skaitā arī viesi no Skandināvijas valstīm, Brazīlijas, Spānijas, Vācijas, Polijas, Austrālijas, Urugvajas, ASV un Kanādas. Latvijas labākais vīriešu duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots šoreiz sacensībās nepiedalās.
Kvalifikācijas turnīrā 16 komandas gan vīriešiem, gan sievietēm cīnījās par astoņām vietām pamatturnīrā, bet pamatturnīrā sieviešu un vīriešu sacensībās sāka pa 24 komandām. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.