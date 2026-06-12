Latvijas komanda, kas izsēta ar piekto numuru, D grupas pirmajā spēlē ar 7:17 zaudēja Vācijai.
Basketbols
Šodien 22:36
Latvijas 3x3 basketbolistes piedzīvo zaudējumu Pasaules sērijas turnīra pirmajā spēlē
Neveiksmīgi Vīnē notiekošo Pasaules sērijas turnīru piektdien sāka Latvijas 3x3 basketbolistes -Paula Cirša, Ieva Korzāne, Paula Mauriņa un Ketija Vihmane, kuras D grupas pirmajā spēlē ar 7:17 atzina Vācijas pārākumu. Tikmēr Marta Miščenko, pārstāvot Bukarestes "Rapid", palīdzēja savai komandai izcīnīt uzvaru.
Sestdien D grupas otrajā mačā latvietes tiksies ar Japānas kvartetu "Mitsubishi" (12.). Savukārt ar pirmo numuru izsētā "Rapid" A grupas pirmajā mačā ar 17:14 uzveica "Beijing" (8.). Miščenko bija uzvarētāju rezultatīvākā spēlētāja - viņai deviņi punkti un deviņas atlēkušās bumbas.
Sestdien grupas otrajā spēlē "Rapid" pretinieces būs Nīderlandes U-25 izlases basketbolistes (9.). Grupu pirmo divu vietu ieguvējas iekļūs ceturtdaļfinālā, "play-off" turnīram norisinoties svētdien.