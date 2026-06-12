Latvijas tenisisti atgriežas Deivisa kausa Pasaules otrās grupas "play-off" kārtā
Latvijas vīriešu tenisa izlase piektdien Kišiņevā nodrošināja atgriešanos Deivisa kausa Pasaules otrās grupas "play-off" kārtā, Eiropas trešās grupas turnīra trešajā duelī ar 2-0 pārspējot Īriju.
Dueļa pirmajā mačā laukumā devās Rihards Neimanis, kurš pasaules rangā ieņem 1624. vietu, un Konors Ganons (ATP 1085.), latvietim lietus pārtrauktā spēlē uzvarot ar 7-5, 6-4. Otrajā spēlē Roberts Štrombahs (ATP 455.) ar 6-3, 4-6, 6-1 bija pārāks pār Pīteru Baldorini (ATP 980.).
Jau ziņots, ka Latvijas izlase Moldovā notiekošā Eiropas trešās grupas turnīra pirmajā duelī ar 3-0 pieveica Azerbaidžānu, bet otrajā cīņā ar 2-1 pārspēja Melnkalni. Savukārt Īrijas tenisisti sākotnēji ar 1-2 piekāpās Melnkalnei, bet tad ar 3-0 apspēlēja Azerbaidžānu. B grupā spēlē Gruzija, Kosova, Moldova un Ziemeļmaķedonija.
Eiropas zonas trīs labākās valstis iekļūs 2027. gada Pasaules otrās grupas izslēgšanas spēlēs, bet pēdējās divas valstis izkritīs uz 2027. gada ceturto grupu. Spēles notiek māla seguma laukumos.
Februārī Latvijas tenisisti Pasaules otrās grupas "play-off" duelī zaudēja Dominikānai un atkāpās uz Eiropas trešo grupu. Deivisa kauss ir galvenās tenisa sacensības vīriešu izlasēm, ko kopš 1900. gada organizē Starptautiskā Tenisa federācija (ITF). Sākotnēji tās bija sacensības starp ASV un Lielbritānijas izlasēm, bet patlaban tās ir lielākās ikgadējās starptautiskās komandu sacensības. Latvijas izlase šajā turnīrā piedalās kopš 1993. gada.