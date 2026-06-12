Futbola izlases vārtsargs Rihards Matrevics atgriežas Latvijas Virslīgā
Latvijas futbola izlases vārtsargs Rihards Matrevics karjeru turpinās Latvijas futbola Virslīgas līderē RFS.
2025./2026. gada sezonu 27 gadus vecais futbolists pavadīja Čehijas augstākās līgas komandā Prāgas "Dukla", 18 spēlēs ielaižot 26 vārtus un četrreiz savus vārtus nosargājot neieņemtus. "Esam parakstījuši līgumu ar vārtsargu Rihardu Matrevicu, kurš mums par transfēra maksu ir pievienojies no Čehijas kluba Prāgas "Dukla"," ziņo RFS.
RFS ar 43 punktiem 16 mačos ir Latvijas čempionāta līdere, par četriem punktiem apsteidzot "Riga" komandu. "Dukla" Čehijas čempionāta pamatturnīrā ar 23 punktiem 30 mačos ieņēma 14. vietu 16 komandu turnīrā, bet cīņā par vietas saglabāšanu līgā ar 26 punktiem 35 cīņās finišēja pēdējā un virslīgu atstāja.
Matrevics ir Babītes Sporta kluba audzēknis, un 15 gadu vecumā viņš nonāca Anglijas kluba Vesthemas "United" akadēmijā, pārstāvot U-18 un U-23 komandas. Britu salās viņš ir pārstāvējis arī "Barnet" un "Hendon" klubus.
2021. gadā Matrevics pārgāja uz "Valmieru", vidzemnieku sastāvā kļūstot par valsts čempionu, bet kopš 2023. gada divus gadus viņš pārstāvēja "Riga" komandu. Savukārt 2025. gada pirmo pusi vārtsargs aizvadīja "Auda" vienībā. Latvijas pieaugušo izlases sastāvā viņš laukumā ir bijis 17 mačos.
✍️ Esam parakstījuši līgumu ar visiem labi pazīstamo vārtsargu Rihardu Matrevicu, kurš mums par transfēra maksu pievienojies no Čehijas kluba Prāgas "Dukla". Esi sveicināts LNK Sporta Parkā! 💙https://t.co/NdYaLcDnCb pic.twitter.com/jY3VEQUFnN— FC RFS (@RFSDaily) June 12, 2026