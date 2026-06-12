Viljams Kārlsons neveiksmīga spēka paņēmiena dēļ varētu izlaist atlikušās Stenlija kausa finālspēles
Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas finālsērijas piektajā mačā traumu guva Vegasas "Golden Knights" uzbrucējs Viljams Kārlsons, kuram savainojums var liegt piedalīties atlikušajos mačos.
Jau vēstīts, ka ceturtdien "Golden Knights" viesos ar 2:4 piekāpās Karolīnas "Hurricanes", sērijā līdz četrām uzvarām nonākot iedzinējos ar 2-3.
"Visticamāk, viņš nebūs ar mums," pēc zaudējuma sacīja "Golden Knights" galvenais treneris Džons Tortorella. "Mums jāatrod veids, kā šo robu aizpildīt. Un nevis ar vienu spēlētāju, bet kā komandai."
33 gadus vecais zviedru uzbrucējs finālsērijas piektajā mačā traumu guva otrā perioda devītajā minūtē pēc "Hurricanes" aizsarga Šona Volkera spēka paņēmiena pie apmales.
Kārlsons guvis rokas vai pleca savainojumu, tomēr tas tiks noteikts pēc papildu medicīniskajām pārbaudēm. "Viņš mums ir ļoti svarīgs spēlētājs," par traumēto uzbrucēju izteicās Tortorella. "Svarīgs laukuma vidusdaļā, mazākumā un vairākumā. Viņš ir uzvarētājs."
William Karlsson went to the dressing room following this hit— Sportsnet (@Sportsnet) June 12, 2026
He has yet to return at the start of the third period of Game 5 pic.twitter.com/B99AmbfgqH
Kārlsons ķermeņa lejasdaļas traumas dēļ izlaida lielāko regulārā čempionāta daļu, aizvadot vien pirmās 14 spēles. Laukumā uzbrucējs atgriezās Stenlija kausa izcīņas otrajā kārtā pret Anaheimas "Ducks".
Regulārajā čempionātā 14 spēlēs Kārlsons šosezon sakrāja septiņus (4+3) punktus, bet 15 "play off" mačos tika pie deviņiem (3+6) punktiem. Kopumā 12 sezonu laikā viņam "Ducks", Kolumbusas "Blue Jackets" un "Golden Knights" rindās ir 752 mači pamatturnīrā, kuros iekrāti 453 (183+270) punkti, bet Stenlija kausā zviedrs aizvadījis 126 spēles un sakrājis 83 (36+47) punktus.
Kārlsons kopā ar "Golden Knights" 2023. gadā izcīnīja Stenlija kausu. Šīs sezonas finālsērijas sestā spēle pēc Latvijas laika 15. jūnija rītā norisināsies Lasvegasā. Ja tajā mačā uzvaru svinēs "Golden Knights", tad Stenlija kausa ieguvēji tiks noskaidroti 18. jūnijā septītajā spēlē "Hurricanes" laukumā Roli.