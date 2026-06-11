Vācijas hokeja izlase pēc neveiksmīgā pasaules čempionāta atlaiž galveno treneri
No Vācijas nacionālās hokeja izlases galvenā trenera amata atbrīvots Harolds Kreiss, paziņojusi Vācijas Hokeja federācija (DEB).
Kreiss pie Vācijas izlases stūres bija no 2023. gada un savā pirmajā čempionātā aizveda valstsvienību līdz meistarsacīkšu sudrabam. Nākamajā gadā izdevās sasniegt ceturtdaļfinālu, bet pēdējos divos čempionātos tālāk par grupu turnīru vācieši netika. Līgums ar 67 gadus veco Kreisu bija noslēgts līdz nākamā gada pasaules čempionātam, kas norisināsies Vācijā. Pagaidām jauns galvenais treneris nākamā čempionāta mājiniekiem vēl nav izraudzīts.
"Pēdējie trīs gadi ar nacionālo izlasi ir bijis īpašs laiks, uz kuru atskatos ar lielu pateicību. Sudraba medaļas izcīnīšana 2023. gadā un kopīgā pieredze ar komandu paliks man kā dārgas atmiņas," DEB mājaslapā citēts nu jau bijušais valstsvienības vadītājs. "Es pateicos federācijas darbiniekiem, treneru kolektīvam, vīriešu izlases personālam un, galvenais, spēlētājiem par uzticību un sadarbību. Es novēlu federācijai un komandai visu to labāko turpmākajos izaicinājumos."
Vācijas izlase nākamgad pasaules čempionātā būs viena no Latvijas valstsvienības pretiniecēm A grupā Manheimā, kurā būs arī šī gada abas finālistes Somija un Šveice, kā arī Zviedrija, Austrija, Slovēnija un Ukraina. Abas izlases vienā grupā spēkojās arī šī gada turnīrā, ar 2:0 uzvarot Latvijai.
Tikmēr B apakšgrupā Diseldorfā cīnīsies Kanāda, ASV, Čehija, Slovākija, Dānija, Norvēģija, Ungārija un Kazahstāna. 2027. gada pasaules čempionāts norisināsies no 14. līdz 30. maijam.