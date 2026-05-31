Motosportists Bedzeki Brazīlijā atgūst līderpozīciju un izcīna ceturto uzvaru sezonā
Itālijas motosportists Marko Bedzeki svētdien izcīnīja uzvaru motošosejas pasaules čempionāta sezonas septītā posma - Brazīlijas "Grand Prix" - prestižākās "MotoGP" klases sacensībās.
Bedzeki izcīnīja ceturto uzvaru sezonā, iepriekšējās trīs uzvaras gūstot pirmajos trīs posmos.
"Aprilia" braucējs Bedzeki pirmajos apļos cīņā ar komandas biedru Horhi Martinu ieguva līderpozīciju, taču turpinājumā viņu apsteidza Frančesko Banjaja ("Ducati Lenovo"). Sacīkstes 14. aplī Bedzeki atguva līderpozīciju no Banjajas, un pēc pāris apļiem viņu apdzina arī Martins.
Pirmais trijnieks līdz finišam palika nemainīgs, ceturtais bija japānis Ai Ogura ("Trackhouse"), piektais finišēja itālis Fabio di Džannantonio ("Pertamina Enduro VR46"), bet sestais bija spānis Pedro Akosta ("Red Bull KTM") priekšā savam titulētajam tautietim Markam Markesam ("Ducati Lenovo").
Kopvērtējumā pēc septiņiem posmiem līderpozīciju ar 173 punktiem ieņem Bedzeki, kuram otrajā vietā ar 156 punktiem seko Martins, bet trešajā pozīcijā ar 134 punktiem ierindojas di Džannantonio.
Šosezon "MotoGP" sezonā iecerēti 22 posmi, meistarsacīkstēm noslēdzoties novembrī. Iepriekšējā sezonā savu septīto "MotoGP" titulu izcīnīja Marks Markess.