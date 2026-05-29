Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes lāpas ceļojums: jauniešu enerģija un olimpiskais gars vieno Zemgali!
26. un 27. maijā Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes lāpas ceļojums viesojās Zemgalē, pulcējot jaunos sportistus, olimpiešus, trenerus un vietējās kopienas Dobelē, Jelgavā, Bauskā, Aizkrauklē un Jēkabpilī.
Divu dienu garumā Olimpiskā liesma tika nesta cauri pilsētu ielām, promenādēm, stadioniem un laukumiem, simboliski vienojot pašvaldības kopīgā sporta stāstā ceļā uz Valmieru. Lāpas stafetes posmos piedalījās jaunie sportisti, olimpieši un dažādu sporta veidu pārstāvji.
Dobelē lāpas ceļš vijās gar Bērzes upes promenādi un pilsdrupām, Jelgavā Olimpisko liesmu pavadīja jātnieki, BMX sportisti un vieglatlēti, savukārt Bauskā lāpas skrējiens vienoja pilsētas vēsturisko centru, stadionu un promenādi ar skatu uz Bauskas pili. Aizkrauklē Olimpiskā liesma tika sagaidīta ar jauniešu skrējienu, mūzikas un deju priekšnesumiem, bet Jēkabpilī ceremonija pārtapa emocionālā Olimpiskā stāstā par jauniešu sapņiem, kustību un ticību saviem spēkiem.
Nākamajā nedēļā Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes lāpas ceļojums turpināsies Latgalē, viesojoties Preiļos, Ilūkstē, Krāslavā, Ludzā, Balvos, Rēzeknē un Daugavpilī, turpinot vienot Latvijas pašvaldības kopīgā olimpiskā stāstā ceļā uz Valmieru.
No 18. līdz 20. jūnijam Valmiera kļūs par Latvijas jaunatnes sporta galvaspilsētu, uzņemot Latvijas Jaunatnes X Olimpiādi, kas tiek atjaunota pēc sešu gadu pārtraukuma. Šogad Olimpiādē piedalīsies 40 Latvijas pašvaldības komandas - 7 valstspilsētas un 33 novadi - kopumā pulcējot vairāk kā 3500 jauno sportistu.
Savukārt 19. jūnijā un 20. jūnijā Valmieras pilsētas centrā norisināsies plašs Sporta un veselības forums, kā mērķis ir sniegt jaunajiem sportistiem, viņu ģimenēm un plašākai sporta sabiedrībai praktiskas zināšanas, kas noderēs ne vien sportiskajā izaugsmē, bet arī ikdienas dzīvē.