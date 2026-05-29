Sanantonio "Spurs" ar pārliecinošu otro puslaiku panāk izšķirošo septīto spēli NBA Rietumu finālā
Sanantonio "Spurs" ceturtdien izcīnīja uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Rietumu konferences finālsērijas mačā un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 3-3.
Rietumu konferences finālsērijas sestajā spēlē "Spurs" savā laukumā ar 118:91 (35:22, 25:31, 32:13, 26:25) pārspēja Oklahomasitijas "Thunder".
Wemby and the Spurs defend home court, force Game 7 back in Oklahoma City‼️— NBA (@NBA) May 29, 2026
28 PTS
10 REB
3 BLK
2 STL
4 3PM
Victor Wembanyama is the first player in Spurs franchise history to record 25+ PTS, 10+ REB, 2+ STL, and 2+ BLK in an elimination game! pic.twitter.com/PEAmNvlVFp
Starp uzvarētājiem Viktors Vembanjama izcēlās ar 28 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un trīs bloķētiem metieniem, Dilans Hārpers guva 18 punktus, kamēr Stefons Kāsls noslēdza maču ar 17 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm.
Viesu rindās rezultatīvākais ar 15 gūtajiem punktiem bija Šejs Gildžess-Aleksandrs, Džeres Makeins tika pie 13 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm, bet 11 punktus guva Keisons Voliss.
Sērijas izšķirošā cīņā par iekļūšanu NBA izslēgšanas turnīra finālā sestdien notiks "Thunder" laukumā. Austrumu konferences finālsērijā Ņujorkas "Knicks" ar 4-0 pārspēja Klīvlendas "Cavaliers" un pirmo reizi kopš 1999. sasniedza NBA finālu. Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".