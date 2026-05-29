Sanantonio "Spurs" ar pārliecinošu otro puslaiku panāk izšķirošo septīto spēli NBA Rietumu finālā
Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Sanantonio "Spurs" līderi izrauj izšķirošo maču Rietumu finālā.
Basketbols

Sanantonio "Spurs" ar pārliecinošu otro puslaiku panāk izšķirošo septīto spēli NBA Rietumu finālā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Sanantonio "Spurs" ceturtdien izcīnīja uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Rietumu konferences finālsērijas mačā un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 3-3.

Sanantonio "Spurs" ar pārliecinošu otro puslaiku p...

Rietumu konferences finālsērijas sestajā spēlē "Spurs" savā laukumā ar 118:91 (35:22, 25:31, 32:13, 26:25) pārspēja Oklahomasitijas "Thunder".

Starp uzvarētājiem Viktors Vembanjama izcēlās ar 28 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un trīs bloķētiem metieniem, Dilans Hārpers guva 18 punktus, kamēr Stefons Kāsls noslēdza maču ar 17 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm.

Viesu rindās rezultatīvākais ar 15 gūtajiem punktiem bija Šejs Gildžess-Aleksandrs, Džeres Makeins tika pie 13 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm, bet 11 punktus guva Keisons Voliss.

Sērijas izšķirošā cīņā par iekļūšanu NBA izslēgšanas turnīra finālā sestdien notiks "Thunder" laukumā. Austrumu konferences finālsērijā Ņujorkas "Knicks" ar 4-0 pārspēja Klīvlendas "Cavaliers" un pirmo reizi kopš 1999. sasniedza NBA finālu. Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".


 

Tēmas

ASVViktors VembanjamaNBASanantonio "Spurs"Indiānas "Pacers"Oklahomasitijas "Thunder"Šejs Gildžess-Aleksandrs

Citi šobrīd lasa