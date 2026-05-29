Jāņa Gailīša vadītā "Strasbourg" galotnē pārsteidz Eirolīgas klubu un panāk izšķirošo spēli Francijas ceturtdaļfinālā
Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša vadītā "Strasbourg" komanda ceturtdien panāca izšķirošo spēli Francijas čempionāta ceturtdaļfināla sērijā.
"Strasbourg" mājās ar rezultātu 87:82 (25:18, 24:22, 14:23, 24:19) uzveica pamatturnīra pirmās vietas ieguvēju "Paris", kas jau otro sezonu piedalās arī Eiropas klubu spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā, un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-1.
Strasbūras komandā 25 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Markusam Kīnam, bet 23 punktus guva Maiks Deiviss. Parīziešiem 15 punkti bija Džeredam Rodenam. Tieši Kīns, kurš karjeras laikā spēlējis Tallinas "Kalev"/"Cramo" un īsu brīdi vairs neeksistējošajā "Prometey", kļuva par spēles varoni, trāpot divus sarežģītus un tālus tālmetienus ceturtās ceturtdaļas galotnē.
"Strasbourg" pamatturnīrā ieņēma astoto vietu un "play-off" iekļuva, pārvarot "play-in" fāzi. Abu komandu izšķirošā spēle par vietu pusfinālā notiks sestdien, 30. maijā. Uzvarētāja nākamajā kārtā spēkosies pret Vilerbānas ASVEL un "Cholet" pāra labāko.