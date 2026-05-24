Balcers turpina vārtu birumu, Latvija pirmajā periodā vadībā pret pastarīti Lielbritāniju
Latvijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionāta sestajā mačā pēc pirmā perioda ar rezultātu 3:0 uzvar Lielbritāniju.
A grupas maču no Cīrihes tiešraidē pārraida Latvijas Televīzijas 7. kanāls (LTV7).
Vārtus Latvijas izlases labā guva Mārtiņš Dzierkals, Deniss Smirnovs un Rūdolfs Balcers. Ar sešiem gūtiem vārtiem vienā turnīrā Balcers kļuvis par Latvijas izlases rezultatīvāko spēlētāju pasaules čempionātos.
Pēc Renāra Krastenberga spēles ar augstu paceltu nūju Latvijas hokejisti ātri nonāca mazākumā. Tajā briti izdarīja vairākus metienus pa vārtiem, taču Kristers Gudļevskis veiksmīgi atvairīja visas pretinieku raidītās ripas. Tuvojoties pirmā perioda vidum, pie pirmās iespējas spēlēt vairākumā tika arī latvieši, un tajā ar vairākiem metieniem pretinieku vārtus apdraudēja Eduards Tralmaks, kā arī pa vārtu konstrukciju trāpīja Rūdolfs Balcers un Kristaps Zīle.
Perioda vidū, kad briti spēlēja vienādos sastāvos, pēc pretinieku kļūdas saspēlē Latvija panāca 1:0. Uzbrukuma zonā ripu pārtvēra Tralmaks, kurš to pāradresēja Haraldam Eglem, kurš savukārt piespēlēja Dzierkalam, latviešu uzbrucējam no vārtu priekšas izdarot precīzu metienu.
Mača 14. minūtē pēc Sanda Vilmaņa un Mika Tumānova piespēlēm Smirnovs ar nekļūdīgu raidījumu no zonas vidus nostiprināja Latvijas izlases pārsvaru. Kad līdz trešdaļas beigām bija palikušas 18 sekundes, pēc Smirnova un Roberta Mamčica piespēlēm Balcers vārtu priekšā ieraidīja ripu tīklā un panāca 3:0.
Latvijas hokejisti iepriekšējās cīņās ar 2:4 zaudēja Šveicei, ar 2:0 uzvarēja Vāciju, ar 1:3 zaudēja austriešiem, ar 1:7 - Somijas valstsvienībai, bet ar 4:2 pārspēja pašreizējo pasaules čempioni ASV.
Lielbritānija ar 2:5 zaudēja Austrijai, ar 1:5 - ASV, ar 0:5 - Ungārijai, ar 1:4 - Šveicei un ar 0:4 - Somijai.