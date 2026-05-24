Pirms Francijas atklātā čempionāta Ostapenko nedaudz krīt rangu tabulā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu jaunākajā rangā atkāpusies par divām vietām un ierindojas 31. pozīcijā. Nākamnedēļ Ostapenko sāks sezonas otro "Grand Slam" turnīru - Francijas atklāto čempionātu.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja atguvusi divas pozīcijas un ir 110. vietā, bet karjeru noslēgusī Anastasija Sevastova zaudējusi 40 pozīcijas (282.). Kritumi ir arī Beatrisei Zeltiņai par trīs vietām (535.), Adelīnai Lačinovai par astoņām ailītēm (586.) un Sabīnei Rutlaukai par četrām pozīcijām (799.). Trīs pozīcijas ieguvusi Kamilla Bartone (800.), turpretī par trīs atkāpusies Diāna Marcinkēviča (831.), bet 19 vietu kāpums ir Elzai Tomasei (871.). Daniela Vismane zaudējusi trīs pozīcijas (1115.), bet Daniela Dārta Feldmane - sešas (1291.).
Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņu nav, un pirmo vietu saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, poliete Iga Švjonteka, amerikānietes Korija Gofa, Džesika Pegula un Amanda Aņisimova. Septītā ir ukrainiete Elina Svitoļina, astotā ir krieviete Mirra Andrejeva, devīto vietu ieņem kanādiete Viktorija Mboko, bet labāko desmitnieku noslēdz čehiete Karolīna Muhova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko atguvusi vienu pozīciju un ieņem 12. vietu, Semeņistaja pakāpusies par divām vietām (153.), bet Zeltiņai ir kritums par vienu pozīciju (427.). Rangā ārpus labāko piecsimtnieka ir vēl 12 Latvijas tenisistes.
Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.