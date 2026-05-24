"Hurricanes" uzvar pagarinājumā un izlīdzina rezultātu sērijā ar "Canadiens"
Nikolajam Ēlersam gūstot vārtus papildlaikā, Karolīnas "Hurricanes" komanda sestdien panāca neizšķirtu Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa Austrumu konferences finālā.
"Hurricanes" mājās ar 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) pārspēja Monreālas "Canadiens" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 1-1.
Pirmajā periodā vārtu guvumiem apmainījās mājinieku hokejists Ēriks Robinsons un viesu spēlētājs Džošs Andersons. Trīs minūtes pirms otrā perioda beigām Ēlerss panāca 2:1, taču nākamā perioda 13. minūtē Andersons vēlreiz izlīdzināja rezultātu.
Papildlaika ceturtajā minūtē monreālieši viduszonā zaudēja ripu un deva pretiniekiem iespēju straujam pretuzbrukumam, kurā Ēlerss izrāva mājiniekiem uzvaru.
Rietumu konferences finālā Vegasas "Golden Knights" ar 2-0 ir vadībā pret Kolorādo "Avalanche".
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.