Pirms došanās uz Cīrihi Tralmakam vēl vajadzēja nokārtot formalitātes klubā.
Tralmaks ieradies Cīrihē, lai pastiprinātu Latvijas izlases uzbrukumu

Uzbrucējs Eduards Tralmaks svētdien ieradās Cīrihē, lai palīdzētu Latvijas vīriešu hokeja izlasei pasaules čempionāta turpmākajās spēlēs.

Ceturtdien Tralmaka pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins" piedzīvoja zaudējumu Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa izcīņas ceturtdaļfinālā. Pirms došanās uz Cīrihi hokejistam vēl vajadzēja nokārtot formalitātes klubā.


AHL pamatturnīrā Tralmaks 64 mačos guva 26 vārtus un atdeva 16 rezultatīvas piespēles, bet Kaldera kausa izcīņā astoņās spēlēs bija četri gūti vārti.

Svētdien Latvijas izlase plkst. 17.20 tiksies ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem. Abos mačos uzvarot pamatlaikā, latvieši nodrošinās spēlēšanu ceturtdaļfinālā, kas notiks ceturtdien.

Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē pasaules čempionāta piektajā mačā ar 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) pārspēja ASV valstsvienību.

