Tralmaks ieradies Cīrihē, lai pastiprinātu Latvijas izlases uzbrukumu
Uzbrucējs Eduards Tralmaks svētdien ieradās Cīrihē, lai palīdzētu Latvijas vīriešu hokeja izlasei pasaules čempionāta turpmākajās spēlēs.
Ceturtdien Tralmaka pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins" piedzīvoja zaudējumu Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa izcīņas ceturtdaļfinālā. Pirms došanās uz Cīrihi hokejistam vēl vajadzēja nokārtot formalitātes klubā.
Cīrihē ieradušies papildspēki. Vai atpazīstat? 🤔— LETA pasaules čempionātā hokejā (@LETAsportsEXTRA) May 24, 2026
Foto: Ansis Ancovs/LHF pic.twitter.com/kEvSQ7fLtm
AHL pamatturnīrā Tralmaks 64 mačos guva 26 vārtus un atdeva 16 rezultatīvas piespēles, bet Kaldera kausa izcīņā astoņās spēlēs bija četri gūti vārti.
Svētdien Latvijas izlase plkst. 17.20 tiksies ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem. Abos mačos uzvarot pamatlaikā, latvieši nodrošinās spēlēšanu ceturtdaļfinālā, kas notiks ceturtdien.
Latvijas hokejisti pasaules čempionāta mačā pārspēj ASV izlasi
Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē pasaules čempionāta piektajā mačā ar 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) pārspēja ASV valstsvienību.
Hokeja fani Esplanādē vēro Latvijas izlases spēli pret Austriju (2026. gada 19. maijs)
Otrdien, 19. maijā, hokeja fani Esplanādē vēroja Latvijas izlases spēli pret Austriju, kurā Latvijas hokejisti piedzīvoja zaudējumu.