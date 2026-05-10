"Barcelona" neatstāj cerības "Real", nosargājot Spānijas čempiontitulu un remdējot trenera sēras
"Barcelona" komanda svētdien Spānijas futbola klasikā uzvarēja Madrides "Real" un nodrošināja savu 29. čempiontitulu.
"Camp Nou" stadionā notikušajā mačā "Barcelona" savā laukumā bija pārāka ar 2:0 (2:0). Mača devītajā minūtē barseloniešus vadībā izvirzīja Markuss Rešfords, kurš ar teicamu brīvsitienu iegrieza bumbu augšējā kreisajā vārtu stūrī. Deviņas minūtes vēlāk pēc Dani Olmo piespēles Ferrans Torress varēja netraucēts izdarīt sitienu no apmēram 11 metriem, panākot 2:0.
Hansam Dīteram "Hansi" Flikam pie "Barcelona" stūres šis ir otrais Spānijas čempiontituls pēc kārtas.
Visu laiku titulētākajai Spānijas komandai "Real" šobrīd ir 36 čempiontituli.
Jauns.lv jau vēstīja, ka spēli apēnoja Flika tēva nāve sestdien, par ko viņš informēja kluba vadību un spēlētājus, paužot apņemšanos palikt kopā ar komandu šajā svarīgajā spēlē. Pirms spēles komandas ievēroja klusuma brīdi, bet spēlētājiem bija melnas aproces.