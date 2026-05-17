Berglunns ar trim vārtiem kaldina Norvēģijas hokeja izlases uzvaru pār Slovēniju
Norvēģijas vīriešu hokeja izlases uzbrucējs Jākobs Berglunns svētdien Fribūrā guva trīs vārtus uzvarā pasaules čempionāta mačā ar Slovēniju.
Norvēģi B grupas mačā uzvarēja ar rezultātu 4:0 (1:0, 3:0, 0:0).
Astotajā minūtē rezultātu atklāja norvēģis Sanders Hurūds. Pēc aizsarga metiena no zilās līnijas vidus ripa pēc rikošeta ielidoja vārtu labajā apakšējā stūrī - 1:0 Norvēģijas labā.
26. minūtē vairākumā pēc Tīnusa Koblara atmuguriskas piespēles no kreisā aizsarga pozīcijas, ripu neapstādinot, to no labā iemetiena apļa vārtos raidīja Berglunns - 2:0.
30. minūtē Berglunns guva savus otros vārtus spēlē. Izgājienā vienatnē ar slovēņu vārtsargu Žanu Usu viņš gan nespēja pārspēt pretinieku vārtuvīru, taču pats Uss ar neveiksmīgu darbību ar cimdu ievirzīja ripu savos vārtos - 3:0.
37. minūtē ātrajā uzbrukumā vārtsarga atsisto ripu vārtos raidīja Berglunns, noformējot "hat trick" - 4:0.
Jau ziņots, ka iepriekšējos dienas mačos šajā grupā Slovākija ar 4:1 apspēlēja Itāliju, bet Zviedrija ar 6:2 - Dāniju.
Pēc divām kārtām B grupā pa sešiem punktiem ir Kanādai un Slovākijai, četrus punktus guvusi Čehija, pa trīs punktiem ir Zviedrijai un Norvēģijai, divi punkti ir Slovēnijai, bet bez punktiem ir Dānija un Itālija.