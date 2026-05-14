Leģendārais Ančeloti trenēs Brazīlijas izlasi līdz 2030. gadam
Itāļu speciālists Karlo Ančeloti turpinās vadīt Brazīlijas vīriešu futbola izlasi vismaz līdz 2030. gadam, par vienošanās pagarināšanu ceturtdien pavēstīja Brazīlijas Futbola konfederācija (CBF).
66 gadus vecais speciālists kļuva par Brazīlijas valstsvienības galveno treneri pirms gada, un viņa vadībā Brazīlijas futbolisti kvalificējās gaidāmajam Pasaules kausa finālturnīram. Viņš ir pirmais ārzemnieks pie pieckārtējo pasaules čempionu stūres.
Pirms pievienošanās Brazīlijas izlases treneru kolektīvam Ančeloti kopš 2021. gada vadīja Madrides "Real".
Ančeloti ir viens no visu laiku titulētākajiem treneriem - viņš ar "AC Milan" ir uzvarējis Itālijas A sērijā, Itālijas kausā un divreiz UEFA Čempionu līgā, ar Londonas "Chelsea" ir kļuvis par Anglijas premjerlīgas čempionu un ticis pie Anglijas kausa, ar Parīzes "Saint-Germain" uzvarējis Francijas čempionātā, ar Minhenes "Bayern" - Vācijas bundeslīgā un divreiz Vācijas kausā, bet ar "Real" - divas reizes triumfējis Spānijas čempionātā, divas - Spānijas kausa izcīņā, un trīs reizes - UEFA Čempionu līgā. Itālieša kontā ir arī trīs uzvaras FIFA Pasaules klubu kausā un pieci panākumi UEFA Superkausā.
Tāpat Ančeloti ir vienīgais, kurš kā treneris ir uzvarējis visās piecās Eiropas vadošajās futbola līgās un ir rekordists UEFA Čempionu līgas finālu sasniegšanā (6).
Brazīlijas futbolisti Pasaules kausa finālturnīrā spēkosies vienā apakšgrupā ar Maroku, Skotiju un Haiti.