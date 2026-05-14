Iepriekšējo divu sezonu Stenlija kausa fināliste "Oilers" atlaiž galveno treneri Knoblauhu
Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Edmontonas "Oilers" atbrīvojusi galveno treneri Krisu Knoblauhu, vēsta TSN.
The Edmonton Oilers have relieved Kris Knoblauch of his coaching duties, per Ryan Rishaug. — TSN (@TSN_Sports) May 14, 2026
"Oilers", kas iepriekšējos divus gadus cīnījās Stenlija kausa finālā un abas reizes zaudēja Uvja Balinska Floridas "Panthers", šosezon regulāro sezonu noslēdza Rietumu konferences piektajā vietā, bet izslēgšanas spēlēs nepārvarēja pirmo kārtu, ar 2-4 atzīstot Anaheimas "Ducks" pārākumu.
Knoblauhs kļuva par Edmontonas komandas galveno treneri 2023. gadā, kad no amata tika atbrīvots Džejs Vudkrofts.
Pirms pievienošanās "Oilers" treneru kolektīvam Knoblauhs četras sezonas vadīja Amerikas Hokeja līgas (AHL) vienību Hartfordas "Wold Pack" un divas sezonas strādāja kā asistents Filadelfijas "Flyers" komandā. Tāpat viņš strādājis zemākās Kanādas līgās.