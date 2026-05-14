Futbola Pasaules kausa fināla puslaika šovā uzstāsies Madonna un citas superzvaigznes
Madonna, Šakira un grupa BTS būs Pasaules kausa izcīņas futbolā fināla puslaika šova galvenās zvaigznes, ceturtdien pavēstīja turnīra rīkotāji.
Šī gada Pasaules kausa finālturnīrs no 11. jūnija līdz 19. jūlijam norisināsies ASV, Kanādā un Meksikā. Finālmačs tiks aizvadīts 19. jūlijā "MetLife" stadionā Ņūdžersijā, ASV.
Kā pavēstīja organizatori, "Super Bowl" stila puslaika šovu vadīs "Coldplay" mūziķis Kriss Mārtins, un tas būs pirmais šovs Pasaules kausa izcīņas finālturnīru vēsturē.
Par īpaša šova rīkošanu finālā jau pagājušajā gadā paziņoja Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantino, toreiz neminot, kuri mākslinieki tajā varētu uzstāties. "Šis būs vēsturisks brīdis FIFA Pasaules kausa izcīņai un šovs, kas būs piemērots pasaules lielākajam sporta notikumam," pērn sociālajā tīklā "Instagram" ierakstīja Infantīno.
Līdzīgs šovs futbola finālspēles pārtraukumā ASV notika arī 2024. gada "Copa America" izšķirošajā mačā Maiami, un arī toreiz uzstājās Kolumbijas zvaigzne Šakira.
Šakira uzstājusies 2006., 2010. un 2014. gada Pasaules kausa finālturnīros. Tāpat pagājušā gada FIFA Klubu Pasaules kausa finālā, kas arī notika "MetLife" stadionā, tika rīkots puslaika šovs, kas paildzināja pārtraukumu vairāk nekā noteiktās 15 minūtes.
Pagājušajā nedēļā Šakira atskaņoja jauno 2026. gada Pasaules kausa oficiālo dziesmu, publiskojot īsu dziesmas video, kas filmēts Brazīlijas ikoniskajā Marakanas stadionā. Dziedātāja, kura ir arī 2010. gada Pasaules kausa himnas "Waka Waka" autore, paziņoja par dziesmu ar nosaukumu "Dai Dai" savā "Instagram" kontā.