"Avalanche" atspēlē trīs vārtu deficītu un iekļūst NHL Rietumu konferences finālā
Foto: AP/Scanpix
Kolorādo "Avalanche" sasniedz konferences finālu pirmo reizi četru gadu laikā.
Hokejs

"Avalanche" atspēlē trīs vārtu deficītu un iekļūst NHL Rietumu konferences finālā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Nacionālās hokeja līgas (NHL) šīs sezonas Stenlija kausa izcīņas pusfinālu trešdien sasniedza Kolorādo "Avalanche" komanda.

"Avalanche" atspēlē trīs vārtu deficītu un iekļūst...

Regulārā čempionāta spēcīgākā komanda "Avalanche" cīņā par vietu Rietumu konferences finālā jeb Stenlija kausa pusfinālā savā laukumā papildlaikā ar 4:3 (0:3, 1:0, 2:0, 1:0) pārspēja Minesotas "Wild", sērijā līdz četriem panākumiem uzvarot ar 4-1.

Mača gaitā "Avalanche" atspēlēja trīs vārtu deficītu un konferences finālu sasniedza pirmo reizi kopš 2022. gada, kad turpinājumā izcīnīja Stenlija kausu.

Mača rezultātu jau 34. sekundē atklāja "Wild" uzbrucējs Markuss Jūhansons, bet līdz pirmā perioda beigām ar diviem precīziem metieniem izcēlās Niks Folino, panākot 3:0 viesu labā.

Mājiniekiem otrajā periodā vienus vārtus atguva Pārkers Kellijs, mača 57. minūtē 2:3 panāca Džeks Drūrijs, bet izlīdzinājumu "Avalanche" spēja panākt minūti un 23 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad ar teicamu metienu izcēlās Neitans Makinons. Mājinieki pēdējā vārtu guvuma laikā spēlēja ar sešiem laukuma spēlētājiem. Uzvaras vārtus "Avalanche" guva papildlaika ceturtajā minūtē, kad ar netveramu metienu izcēlās Brets Kulaks.

Cīņā par vienu Stenlija kausa izcīņas finālā "Avalanche" tiksies ar Vegasas "Golden Knights" vai Anaheimas "Ducks". Tajā sērijā ar 3-2 vadībā ir 2023. gada čempioni "Golden Knights".

Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.

Tēmas

NHLKolorādo "Avalanche"Neitans MakinonsFloridas "Panthers"Minesotas "Wild"

Citi šobrīd lasa