Žagars gūst astoņus punktus “Fenerbahce” zaudējumā Turcijas čempionātā
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars trešdien Turcijas čempionāta spēlē izcēlās ar astoņiem punktiem, viņa pārstāvētajai Stambulas "Fenerbahce" piedzīvojot zaudējumu.
"Fenerbahce" savā laukumā ar 72:85 (9:26, 19:23, 24:16, 20:20) piekāpās Stambulas "Besiktas".
Žagars spēlēja 17 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā realizēja divus tālmetienus un divus no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas un divi izprovocēti sodi, iekrājot +/- rādītāju -5 un efektivitātes koeficientu 11.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Nikolo Melli, bet vēl 11 punktus iekrāja Onuralps Bitims. Pretinieku uzvaru ar 16 gūtajiem punktiem sekmēja Džona Metjūzs.
Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" ar 24 uzvarām 29 spēlēs ir vicelīdere, Rolanda Šmita pārstāvētā "Anadolu Efes" ar 20 uzvarām 30 mačos ir ceturtā pozīcijā, Denizli "Merkezefendi" ar Kristeru Zoriku sastāvā uzvarējusi 12 mačos un ir devītajā vietā, bet Roberts Blumbergs un Izmiras "Petkim Spor" ar deviņiem panākumiem atrodas 13. pozīcijā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".