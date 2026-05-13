Šodien 19:55
Toronto “Maple Leafs” pēc neveiksmīgas sezonas atlaiž galveno treneri Berubē
Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Toronto "Maple Leafs" trešdien no amata atbrīvoja galveno treneri Kreigu Berubē pēc tam, kad komanda šosezon Austrumu konferencē ieņēma 15. vietu 16 vienību konkurencē.
Berubē Toronto komandu vadīja divus gadus. Pirmajā sezonā Berubē vadībā komanda sakrāja 108 punktus, bet šosezon - 78 punktus, kas ir lielākais kritums gada laikā komandas vēsturē.
Pagājušajā nedēļā "Maple Leafs" izlozē ieguva nākamās sezonas jauno spēlētāju izvēles pirmo iespēju.