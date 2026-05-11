"Tukums 2000" futbolisti kompensācijas laikā izrauj neizšķirtu ar "Super Novu"
"Tukums 2000" futbolisti pirmdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 12. kārtas spēlē kompensācijas laikā izrāva neizšķirtu 1:1 (0:1) ar "Super Nova".
Laukuma saimnieki izvirzījās vadībā 18. minūtē, kad pēc Valerija Lizunova, kurš veiksmīgi pārtvēra bumbu pie pretinieku soda laukuma, piespēles viesu vārtsargu pārspēja Agris Glaudāns. Kompensācijas laikā pēc spēlētām nepilnām trīs minūtēm tukumnieki izrāva neizšķirtu, precīzam esot uz maiņu nākušajam Dāvim Mārcim Valmieram. Pirmajā aplī ar 2:1 uzvarēja "Super Nova", kurai abus vārtus guva Mārcis Ošs.
Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē "Grobiņa" mājās ar 0:0 cīnījās neizšķirti ar "Jelgavu". Otrdien "Liepāja" savā laukumā spēlēs ar "Ogre United" un "Riga" cīnīsies ar "Audu", bet trešdien "Daugavpils" uzņems RFS.
Pēc 11 spēlēm RFS ir 28 punkti, "Riga" guvusi 26, bet "Auda" - 25. Tālāk ar 14 punktiem attiecīgi 12 un 11 mačos ir "Super Nova" un "Daugavpils", 12 punkti ir "Liepājai", "Jelgavai" un "Tukums 2000", bet "Grobiņa" iekrājusi 11 punktus. Pēdējā ar trīs punktiem ir "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums. 2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.