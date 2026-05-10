Spānijas čempionātā Šteinbergs nespēj glābt "Baxi" no zaudējuma, Kurucu klubi uzvar
Latvijas basketbolists Mārcis Šteinbergs svētdien Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē guva deviņus punktus, bet citos mačos Rodions un Artūrs Kuruci atzīmējās ar attiecīgi pieciem un diviem punktiem.
Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" viesos ar rezultātu 94:104 (28:29, 22:30, 23:28, 21:17) zaudēja Andoras "MoraBanc".
Latviešu basketbolists 17 minūtēs un 39 sekundēs realizēja trīs no četriem tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, vienu reizi kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, četras reizes pārkāpa noteikumus, tika pie negatīva +/- rādītāja (-9) un iekrāja piecus efektivitātes koeficienta punktus.
"Baxi" komandā 19 punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Ferranam Basasam, bet uzvarētājiem ar 27 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un desmit izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem atzīmējās Artems Pustovijs.
Tikmēr Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" viesos ar 88:86 pārspēja "Valencia" komandu. Valensijas vienībai Eirolīgas izslēgšanas turnīra spēļu dēļ ir saspringts grafiks, kas varēja pavērt iespēju ACB debitēt Tomam Talcim, tomēr latvietis netika iekļauts mājinieku pieteikumā.
Savukārt Artūrs Kurucs iekrāja labāko +/- rādītāju komandā (+10) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Lugo "Rio Breogan" viesos ar 101:97 pārspēja Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds.
Turnīra līdere ar 26 uzvarām 30 mačos ir "Real", "Baskonia" ar 21 uzvaru ir piektā, "Rio Breogan" bilance 13-17 dod 11. vietu, bet "Baxi" ar 12 uzvarām ir 12. pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".