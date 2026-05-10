Vakar 23:08
"Sporting" triumfē UEFA Čempionu līgā telpu futbolā, pieveicot "Riga" pāridarītāju
Portugāles komanda Lisabonas "Sporting" svētdien trešo reizi vēsturē uzvarēja UEFA Čempionu līgā telpu futbolā.
Pezāro notikušā finālčetrinieka turnīra titulmačā "Sporting" ar 2:0 (1:0) pārspēja Spānijas komandu "Palma", kas ceturtdaļfinālā apturēja Latvijas čempioni "Riga".
"Sporting" komandā pirmos vārtus guva Djogu Santušs, kurš vēlāk saņēma sarkano kartīti. 2:0 Lisabonas komanda panāca, kad Alisons Lima ieraidīja bumbu savos vārtos.
Bronzas spēlē spāņu "Cartagena" cīnījās neizšķirti 3:3 (2:2) ar "Etoile Lavallois" no Francijas, bet pēcspēles sitienu sērijā bija pārāka ar 5:4.
Pusfinālos abi mači noslēdzās ar pēcspēles sitienu sērijām, kurās "Sporting" uzveica "Cartagena" vienību, bet "Palma" bija pārāka pār "Etoile Lavallois".
"Riga" komanda šosezon pirmo reizi iekļuva ceturtdaļfinālā, tajā divu maču summā ar 5:7 zaudējot "Palma" vienībai.