Aļona Ostapenko (foto: Scanpix / AP)
Šodien 19:47
Ostapenko paklūp jau pirmajā kārtā Romas "WTA 1000" dubultspēļu turnīrā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko svētdien nepārvarēja Romas "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensību pirmo kārtu.
Ostapenko un jaunzēlandiete Erīna Ratlifa, kuras turnīrā bija izsētas ar piekto numuru, pirmās kārtas spēlē ar rezultātu 4-6, 6-7 (2:7) zaudēja austrālietei Stormai Hanterai un amerikānietei Džesikai Pegulai.
Zaudējot pirmajā kārtā, Ostapenko sacensības noslēdza ar desmit WTA dubultspēļu ranga punktiem.
Vienspēļu sacensībās Ostapenko sasniegusi astotdaļfinālu.
Turnīrs Romā māla seguma kortos norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām.