Seska ekipāža Portugāles ralliju noslēdz devītajā pozīcijā, uzvar beļģa Nevila ekipāža
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis svētdien Portugālē pasaules rallija čempionāta (WRC) sesto posmu noslēdza devītajā pozīcijā. Uzvaru svinēja "Hyundai" komandas beļģu pilota Tjerī Nevila ekipāža.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža pirms svētdienas noslēdzošajiem četriem ātrumposmiem bija devītā. Dienas pirmā ātrumposmā latvieši bija astotie, turpinājumā trešie un ceturtie, bet pēdējā ātrumposmā uzrādīja devīto rezultātu.
Summā Seska ekipāžai neizdevās pakāpties, un piektdienas pēdējā ātrumposmā veiktā riepu maiņa kopvērtējumā liedza pakāpties par vismaz vienu vai divām vietām. No astotajā pozīcijā finišējušā spāņa Daniela Sordo ("Hyundai") latvieši atpalika vienu minūti un 19 sekundes.
Pirms pēdējiem diviem ātrumposmiem līderis bija Sebastjēns Ožjē, taču pirmspēdējā ātrumposmā francūža "Toyota" spēkratam plīsa riepa, kā dēļ viņš izstājās no cīņas par savu astoto uzvaru Portugāles rallijā.
Noslēgumā Nevils par 16,3 sekundēm pārspēja zviedru Uliveru Sūlbergu ("Toyota"), aiz kura 12,8 sekundes palika komandas biedrs brits Elfins Evanss ("Toyota"). Tālāk bija vēl viens "Hyundai" braucējs francūzis Adrjēns Furmo, kuram sekoja trīs "Toyota" piloti - japānis Takamoto Kacuta, Ožjē un soms Sami Pajari.
Sezonas garākajā grunts rallijā bija 23 ātrumposmi ar distanci 344,91 kilometrs.
WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu.