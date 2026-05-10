Šodien 16:33
Čempions noskaidrosies Dobelē! ASK/MSĢ pieveic "Tenax" un panāk izšķirošo spēli Latvijas handbola čempiontitulu finālsērijā
"Armijas sporta klubs"/"Murjāņu sporta ģimnāzija" (ASK/MSĢ) svētdien panāca izšķirošo spēli par "SynotTip" Latvijas handbola virslīgas čempiontitulu. Finālsērijas ceturtajā spēlē ASK/MSĢ mājās ar rezultātu 26:21 (10:11) pārspēja Dobeles "Tenax" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 2-2.
ASK/MSĢ komandā ar 12 gūtiem vārtiem izcēlās Valdis Kalniņš, bet piecus precīzus metienus pievienoja Krists Vidzis. Dobelniekiem deviņus vārtus guva Ņikita Pančenko. Izšķirošā spēle notiks 16. maijā Dobelē.
Pirmajā spēlē pērnā gada čempione ASK/MSĢ viesos uzvarēja ar rezultātu 35:24, bet otrajā mačā pēc neizšķirta pamatlaikā dobelnieki bija pārāki pēcspēles metienos un guva virsroku ar 33:32. Trešajā cīņā "Tenax" guva panākumu ar 35:24.
Tikmēr bronzas sērijā Ogre ar 2-0 uzveica ASK/MSĢ otro komandu.
Pusfinālu sērijās "Tenax" ar 2-1 uzvarēja "Ogri", bet ASK/MSĢ ar 2-0 pārspēja kluba otro komandu ASK/MSĢ-2.
Iepriekšējā sezonā MSĢ pārtrauca dobelnieku dominanci.