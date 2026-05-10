Kristiāns Belohvoščiks
Šodien 16:19
Kristiāns Belohvoščiks triumfē Grieķijas velobrauciena sprinteru ieskaitē
Latvijas riteņbraucējs Kristiāns Belohvoščiks svētdien nodrošināja uzvaru velobrauciena "Tour of Hellas" (UCI kat. 2.1) sprintā iekrātajos punktos.
Piecu dienu velobrauciens svētdien noslēdzās ar 146,5 kilometrus garu posmu ar vienu trešās kategorijas kāpumu tuvu distances vidum.
Cīņa par uzvaru norisinājās lielās grupas finiša spurtā, kurā nepārspēts bija dānis Madss Andersens ("Swatt"), viņam ar tuvākajiem sāncenšiem finišējot trīs stundās deviņās minūtēs un 24 sekundēs. Par uzvaru cīnījās arī Belohvoščiks ("Bike Aid"), kurš finišēja sestais.
Kopvērtējumā uzvarēja čehs Vāclavs Ježeks ("Kasper crypto4me"), bet Belohvoščiks bija 69. vietā. Toties latvietis uzvarēja sprinteru ieskaitē.
Iepriekšējā nedēļā Belohvoščiks Beninā izcīnīja uzvaru daudzdienu velobrauciena kopvērtējumā un finišēja trešais vienas dienas sacensībās, šīs sezonas sniegumam pievienojot 40 un 25 UCI punktus.