Viļņas "Rytas" pārraksta vēsturi un neticamā cīņā triumfē FIBA Čempionu līgā. VIDEO
Lietuvas basketbola klubs Viļņas "Rytas" sestdien Badalonā atspēlējās no 20 punktu deficīta un papildlaikā ar 92:86 (15:25, 10:17, 20:21, 35:17, 12:6) pārspēja Atēnu AEK, triumfējot Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgā.
Vēl trešās ceturtdaļas vidū Atēnu komanda bija iekrājusi 20 punktu pārsvaru, taču ceturtajā ceturtdaļā Viļņas vienība atspēlējās no -18, šajā atspēlēšanās nogrieznī piecus tālmetienus realizējot Simonam Lukošus. Papildlaika ievadā "Rytas" veica 8:0 izrāvienu un nosargāja pārsvaru līdz finālsvilpei.
Lietuvas komandā rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Lukošus, Džeriks Hārdings iekrāja 16 punktus un sešas rezultatīvas piespēles, Spīdijs Smits tika pie 11 punktiem, astoņām bumbām zem groziem un astoņām rezultatīvām piespēlēm, kamēr Kajs Brunke maču noslēdza ar desmit punktiem un 12 atlēkušajām bumbām.
AEK rindās Džeimss Nunnallijs izcēlās ar 23 punktiem, bet pie 20 punktiem tika Frenks Bārtlijs. Cīņā par trešo vietu Malagas "Unicaja" ar 85:80 guva panākumu pār "Tenerife".
Ceturtdien pusfinālos "Rytas" ar 87:69 pārspēja "Tenerife", bet AEK basketbolisti ar 78:65 apspēlēja "Unicaja". Iepriekšējā sezonā turnīrā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Malagas "Unicaja", kas finālā ar 83:67 pārspēja Stambulas "Galatasaray" basketbolistus.