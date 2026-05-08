Dramatisks dienas noslēgums Portugālē: Sesks pārsit riepas un zaudē pozīcijas
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis piektdien Portugālē pasaules rallija čempionāta (WRC) sestā posma otrās dienas pēdējā ātrumposmā pārsita priekšējās riepas un neturpināja progresu kopvērtējumā.
Pēc dienas pirmajiem trīs ātrumposmiem "M-Sport Ford" komandas latviešu ekipāža bija 11. vietā jeb pēdējā no WRC braucējiem. Nākamajā ātrumposmā latvieši bija devītie, turpinājumā uzrādīja ceturto rezultātu, bet dienas pirmspēdējā ātrumposmā iekļuva labāko trijniekā, kas kopvērtējumā ļāva pakāpties uz devīto pozīciju.
Tomēr dienas pēdējā ātrumposmā Latvijas ekipāžas vadītajam spēkratam tika pārsistas priekšējās riepas, kuras vajadzēja mainīt. Šajā ātrumposmā Seska ekipāža finišēja apmēram četras minūtes vēlāk par līderiem.
WRC ieskaitē Seska ekipāža atkal ir 11. vietā, tuvākajiem konkurentiem zaudējot 18 sekundes. Sestdienas pirmo ātrumposmu latvieši veiks pirmie.
Pēc otrās dienas līderis ir francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota Gazoo"), kurš par 3,7 sekundēm apsteidz beļģi Tjerī Nevilu ("Hyundai").
Rīt sportisti trasē dosies no plkst. 9, bet svētdien - no plkst. 10.05. Sacensības tiešraidē var redzēt "Go3 Sport 1" kanālā.
Sezonas garākajā grunts rallijā paredzēti 23 ātrumposmi ar distanci 344,91 kilometrs.
WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu.