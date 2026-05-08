Haoss pēdējā kilometrā: francūzis Manjē uzvar “Giro d’Italia” pirmajā posmā
Francijas riteņbraucējs Pols Manjē piektdien uzvarēja daudzdienu velobrauciena "Giro d'Italia" pirmajā posmā.
Pirmo reizi tūrei sākoties Bulgārijā, sportisti pirmajā posmā mēroja 147 kilometrus garu distanci, kuras laikā divreiz pārvarēja vienu ceturtās kategorijas kāpumu un finišēja Burgasā.
Pēdējā kilometrā lielajā grupā tika piedzīvots masveida kritiens, līdz ar to cīņā par uzvaru iesaistījās ierobežots skaits sportistu. Spurtā ātrākais bija Manjē ("Soudal Quick-Step"), pirmajā trijniekā finišējot arī dānim Tobiasam Adresenam ("Decathlon CMA CGM") un britam Ītenam Veronam (NSN).
Aiz labāko trijnieka sekoja itālis Džonatans Milans ("Lidl - Trek"), bet piekto vietu izcīnīja igaunis Madis Mihkels ("EF Education - EasyPost"). Lielā grupa finišēja trīs stundās 21 minūtē un astoņās sekundēs.
Arī nākamie divi posmi notiks Bulgārijā, bet otrdien pēc pirmās sacensību brīvdienas riteņbraucēji sacensības turpinās pa Itālijas ceļiem. Līdz 31. maijam riteņbraucēji 21 posmā mēros nepilnus trīsarpus tūkstošus kilometru ar finišu Romā.
Neviens no Latvijas riteņbraucējiem šogad nestartē Itālijas daudzdienās.
Pērn kopvērtējumā uzvarēja brits Saimons Jeitss.