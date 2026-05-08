Seska ekipāža Portugāles WRC otrās dienas ievadā kopvērtējumā nepaceļas
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis piektdien Portugālē pasaules rallija čempionāta (WRC) sestā posma otrajā dienā pēc trim ātrumposmiem saglabā 11. pozīciju.
"M-Sport Ford" komandas pilots Sesks dienas pirmajā ātrumposmā neapsteidza nevienu no WRC klases pilotiem, ieņemot 11. vietu, otrajā uzrādīja desmito laiku, bet trešajā - devīto laiku. Kopvērtējumā tas nav ļāvis pakāpties augstāk. Latvietis no devītajā un desmitajā pozīcijā esošajiem komandas biedriem īriem Džoša Makelēna un Džona Ārmstronga atpaliek attiecīgi 9,9 un 6,1 sekundi.
Līderis pēc kopumā veiktajiem sešiem ātrumposmiem ir francūzis Adrjēns Furmo ("Hyundai"), kurš par 7,7 sekundēm apsteidz somu Sami Pajari ("Toyota Gazoo"), bet vēl par 0,3 sekundēm atpaliek Sebastjēns Ožjē ("Toyota Gazoo"). Sesks līderim zaudē vienu minūti un 0,4 sekundes.
Šodien tiks veikti vēl četri ātrumposmi. Rīt sportisti trasē dosies no plkst. 9, bet svētdien - no plkst. 10.05. Sacensības tiešraidē var redzēt "Go3 Sport 1" kanālā. Sezonas garākajā grunts rallijā paredzēti 23 ātrumposmi ar distanci 344,91 kilometrs.
WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu.