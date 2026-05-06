"Jelgavas" futbolisti ar vēliem vārtiem uzvar "Super Nova" komandu
"Jelgava" trešdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 11. kārtas ievadā mājās ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja "Super Nova" komandu.
Vienīgie vārti tika gūti spēles 82. minūtē, kad Filips Hašeks pēc Jegora Novikova piespēles apspēlēja pretinieku, ieskrēja soda laukumā un sita bumbu vārtu taisnstūrī.
Abas komandas šobrīd demonstrē nestabilu sniegumu, "Super Nova" futbolistiem iekrājot par diviem punktiem vairāk nekā šodienas pretiniekiem. Pirmā apļa savstarpējā spēle noslēdzās neizšķirti 1:1.
Kārtas turpinājumā ceturtdien "Tukums 2000" mājās cīnīsies ar "Ogre United" un "Auda" Mežaparkā spēlēs ar "Grobiņu", bet piektdien "Daugavpils" savā laukumā uzņems "Riga" futbolistus un RFS mājās spēkosies ar "Liepāju".
RFS ar 25 punktiem desmit spēlēs ir līdere, "Riga" komandai ir 23 punkti, "Auda" iekrājusi 22 punktus. Aiz labāko trijnieka "Daugavpilij" ir 14 punkti, "Super Nova" tikusi pie 13 punktiem, "Liepājai" ir 12 punkti, "Jelgavai" - 11, "Grobiņai" ir desmit punkti, astoņus punktus guvusi "Tukums 2000", bet trīs punktus guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.